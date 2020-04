LA FRAGILITÀ NOSTRA E DEI PIÙ VULNERABILI

DI PADRE MAURIZIO PATRICIELLO

L’aver preso coscienza di quanto fragile e instabile fosse l’impalcatura su cui si regge il nostro modello di società, i mondi della politica, della finanza, della sanità e finanche le nostre vite, non ci rende migliori automaticamente, ma solo se lo desideriamo e lo vogliamo. E se sappiamo vedere di come a pagare il prezzo più alto anche in questi giorni sono coloro che meno hanno, meno sono considerati, meno vengono rispettati.

Le persone anziane non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo, sono tra coloro che hanno pagato e stanno pagando il prezzo più alto di questa pandemia che si è abbattuta sull'umanità come una tempesta in pieno estate. Non dimentichiamo che queste persone sono i nostri genitori, i nostri nonni, coloro che ci hanno insegnato a leggere, a essere uomini. Non siamo stati in grado di tutelarli, come essi fecero con noi quando eravamo bambini. Passata la tempesta, occorre ripensare un mondo a dimensione di anziani; sono i più fragili, quindi i più bisognosi di affetto

