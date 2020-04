DI ENRICO ROSSI

Noi, le rsa e i comunisti del 48.

Ho detto che sulla gestione delle rsa per anziani occorre ridiscutere il modello organizzativo e di funzionamento.

Purtroppo anche qui a fallire è stato soprattutto il privato e gli istituti, scollegati dal servizio sanitario pubblico, che sugli aspetti sanitari si sono dimostrati troppe volte sostanzialmente inadeguati.

Io penso che la sanità pubblica deve riprendere a gestire direttamente una parte importante delle rsa per alzare il livello dell’assistenza sanitaria e per pensare e attuare nuovi e più evoluti metodi di cura di tanti anziani fragili e molto ammalati.

Il privato quindi a mio parere non deve essere estromesso ma ridimensionato e integrato stabilendo più elevati livelli di accreditamento e di vigilanza.