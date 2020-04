DI LUCIO GIORDANO

Zaia ha detto che il Veneto ha già riaperto. Fontana, nonostante la catastrofe sanitaria in Lombardia, vuole farlo il quattro maggio. De Luca tuona che chiuderà le frontiere, nel caso il Nord aprisse in maniera sconsiderata, per salvaguardare dal contagio coronavirus i campani. Si oppone Emiliano: la Puglia si farà trovare aperta , non rinunciamo ai turisti italiani. Un caos. E in questo caos, senza girarci troppo attorno, sarebbe meglio abolirle, le regioni.

Se ricordate, era la provocazione fatta da Alganews, circa un mese fa. Stavolta invece lo diciamo sul serio: sì, sarebbe un bene abolire le regioni. Per davvero. O, quanto meno, sarebbe il caso di azzerare la riforma del titolo V. Perchè quella riforma ha fatto scempio della costituzione, ma soprattuttutto rischia di fare scempio dello Stato Centrale.

E’ semplicemente inconcepibile, infatti, che in un momento di emergenza sanitaria, le regioni vadano ognuno per proprio conto, e in maniera contraria, in un tutti contro tutti che spappola l’idea di comunità nazionale. E il brutto è che lo fanno in maniera dissennata. Inconcepibile .

Nelle scorse settimane ha messo tutto l’impegno , il buon Giuseppe Conte, per istituire una sana cabina di regia. Ci ha provato e riprovato. MA alla fine è stato puntualmente scavalcato da presidenti che hanno guardato solo al proprio orticello regionale, senza mai pensare di mettersi un passo indietro rispetto al governo.

Come se lo Stato non contasse niente. Se questo deve quindi essere il futuro del Paese che dovrà rinascere dalle macerie, tanto varrebbe tornare all’Italia dei comuni. Oppure sancire il liberi tutti e creare venti statarelli venti che finirebbero per essere triturati e comprati dalle grandi potenze mondiali. Veneto e Lombardia, dunque, non si facessero illusioni. Anche loro finirebbero nei saldi di fine stagione .

Perchè è evidente che il Coronavirus ha fatto calare la maschera a tutte le regioni italiane, facendo emergere l’inconpentenza di una classe dirigente del tutto impreparata ad affrontare una sfida sanitaria di tale portata. Del disastro del Pirellone si è già detto. MA non è andata meglio al Piemonte, per citare un’altra regione a caso.

In conclusione? Finita l’emergenza, si apra subito un dibattito sulla riforma del titolo V, si discuta per davvero se abbiano ancora un senso le Regioni . Serve un nuovo tavolo istituzionale per definire i confini delle competenze regionale, come ha appena chiesto anche il sindaco di Milano Sala.

Appare insomma ovvio che la sanità e la scuola devono essere pubbliche, e la competenza dello Stato. Le decisioni devono essere nazionali e le regioni possono al massimo dare un parere non vincolante, solo per l’esperienza che i presidenti hanno sul territorio. Non ci sono alternative, ormai: lo Stato deve tornare ad essere centrale su tutte le questioni principali che riguardano il Paese. Nella catastrofe del coranavirus tutto questo è emerso con assoluta evidenza. E allora l’autonomia differenziata, per la quale Lombardia e Veneto avevano istituito finanche un referendum, che fine farebbe? Per quanto ci riguarda, possiamo tranquillamente metterla nella raccolta differenziata. Dei rifiuti della storia di questo Paese.