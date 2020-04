CORONAVIRUS, ANCORA SOSPESI TRA LE RIAPERTURE E CHI DÀ IL PEGGIO DI SÉ

DI PAOLO BROGI

Si va avanti dunque con +575 morti, ma non pare un grosso problema visto che ci sono meno ricoveri e più guariti.

Eppure mi sembrano tanti questi morti.

Ma Borrelli decide di voltare pagina, d’ora in poi basta briefing quotidiani, si passa ad appuntamenti con la stampa solo lunedì e giovedì.

Il bollettino quotidiano della Protezione cìvile resta, ma solo sul sito.

E la variazione regioni-governo procede, come al solito.

Ora Zaia (Veneto) dice che da loro non c’è più lockdown. Gli risponde De Luca (Campania): loro aprono? Noi chiudiamo.

In termini di epidemia il bubbone si chiama Lega,. Oggi in Europa ha dato il peggio di se stessa.