IL GOLFO DI OROSEI, OBLITERARE UN BIGLIETTO PER IL PARADISO

DI VIRGINIA MURRU

Quando si percorrono itinerari così interessanti sul piano paesaggistico, lungo la costa orientale della Sardegna, non sono solo i punti di riferimento turistici ad essere al centro dell’attenzione dei visitatori, ma tutta la compagine dell’entroterra, cornice assolutamente degna della magnificenza delle cale e dei litorali. Questi si aprono all’improvviso nell’ambiente aspro della costa, spesso caratterizzata da contrafforti rupestri. i quali, prima di precipitare a strapiombo sul mare hanno ‘viaggiato’ fra superbe dorsali calcaree, e poi s’elevano e digradano in un gioco senza fine d’immagini straordinarie.

Possono presentarsi come tante tele gigantesche appese sotto il cielo e dipinte magistralmente, le vedi susseguirsi in un ambiente ancora sottoposto alle regole di una natura selvaggia. La Sardegna non fissa orizzonti quando si osservano questi spettacoli, che ti raccontano la storia geologica con un semplice sguardo sull’orografia del suo ambiente montano. Ti avvolgono di mistici richiami perché trasmettono sensazioni inedite, non ti permettono d’ignorarli, t’inducono a fermarti, andare oltre il mistero che traspare da simili scenari naturali

Per raggiungere Orosei è necessario percorrere la Statale 125, che segue un itinerario litoraneo, a tratti s’avvicina al Tirreno e poi con discrezione se ne discosta, seguendo le asperità di un ambiente ricco di attrattive naturali e archeologiche. Attraversa altopiani e poi riprende il suo percorso nel rigore di Silana, dove il calcare s’impone sovrano, insieme alle lussureggianti foreste di leccio e alla macchia mediterranea, di un verde intenso, dopo le abbondanti piogge autunnali, e le rosseggianti bacche di corbezzolo che illuminano intensamente i margini della strada.

Il paesaggio, visto dai tornanti della statale, è una straordinaria sequenza di piccoli microcosmi inventati dal silenzio e la solitudine di questi luoghi. Tutto lo scenario intorno scandisce i riti solenni di un’egemonia non sottoposta allo stravolgimento dissennato dell’ambiente.

Sorprende l’estro di questo composto teatro di roccia che s’erge fiero in un’infinità di forme, segue sconfinati itinerari fra pareti precipiti, torrioni, guglie, pinnacoli e dorsali maestose, i quali scavalcano i confini dei centri abitati e proseguono ancora con le loro propaggini laddove il mare è l’ultima frontiera di questa selvaggia libertà.

La libertà del resto si respira tra aerali sconfinati in cui domina il bosco, ma basta sollevare lo sguardo per incontrare ancora il volto fiero del paesaggio rupestre, che non incombe e non minaccia rovinose catastrofi. Neanche quando la roccia, così provata dal rude passaggio dei millenni, è segnata da profonde fenditure o impressionanti diaclasi, che sembrano una sfida mentre difendono quell’apparente, precario equilibrio.

Superbo il Supramonte dopo il passo di Silana, sul versante ovest compare all’improvviso la gola di Gorropu, impressionante tunnel calcareo, canyon in cui strapiombi di roccia hanno creato il vertiginoso passaggio che dalla giurisdizione di Urzulei conduce in territorio di Orgosolo. E’ un ambiente che incatena lo sguardo e suscita il desiderio di andare oltre quel mistero. E’ un potente richiamo della natura che esige rispetto, ma si lascia ammirare senza chiedere biglietti d’ingresso, mette in mostra mirabili opere d’arte, che l’uomo non potrebbe mai scolpire con fattezze così originali.

E porta pace nello spirito, ti scrive tra campi solcati, fra i tholos dei nuraghi, che sei parte viva e vitale di questo lussureggiante sistema.

Te lo dicono anche i falchi con i loro volteggi austeri, e i versi che lacerano quel solenne silenzio. Lo spettacolo prosegue sulla dorsale calcareo-dolomitica del monte Corrasi di Oliena, biancheggiante, luminosa, quando il sole vi proietta le prime luci dell’alba; quest’immenso baluardo risplende e l’ambiente rimanda ad un paesaggio vagamente alpino. Ma la Sardegna, del resto, in una remota era geologica, non era parte integrante e ‘aderente’ del continente Europeo, per la precisione della Francia? Non c’è da stupirsi se le orme geologiche e in particolare l’orografia, conducono in quelle latitudini.

La natura intanto continua a mettere in mostra i suoi capolavori d’inaudita bellezza: in prossimità dell’abitato di Dorgali, sovrastato dal monte Bardia, a ovest c’è la bella valle di Oddoene, e più in là, verso Oliena, la valle di Lanaittu custodisce un pezzo di memoria della civiltà nuragica. Osservandola da vicino, si ha l’impressione che voglia sussurrarti i segreti di una storia ancestrale, che si perde nei meandri delle varie ere e civiltà che si sono susseguite nel corso dei millenni.

Per esempio, nelle vicinanze c’è l’acropoli di Tiscali, villaggio di tarda epoca nuragica, che è la voce ermetica, l’eco lasciata dal tempo per testimoniare la difficile simbiosi tra uomo e natura, quando il primo, errabondo e insicuro, era minacciato da orde d’invasori che lo rendevano vulnerabile alle incursioni e alle scorrerie di questi ‘strangius’.

Il villaggio è ubicato all’interno di una dolina di origine carsica, vastissima. Tutta la valle del Lanaittu è interessata dal fenomeno carsico, comprese le grotte di ‘Sa Oche’ e ‘Su Bentu’. Il villaggio è la testimonianza della fiera resistenza barbaricina alle incursioni romane. I Romani chiamarono ‘Barbaria’ questa zona, proprio per le caratteristiche ostiche del territorio, ma soprattutto per l’ostinazione e il coraggio dei suoi guerrieri, che lottarono strenuamente per respingerli. Il toponimo Barbagia deriva etimologicamente proprio da ‘Barbaria…’

Difficile immaginare i rituali pagani di una valle così antropizzata in quell’epoca remota, dove la storia è come una prospettiva che si rastrema, fino a chiudere in un esile filo di luce i suoi passi tormentati. Diffidenti e all’erta i guerrieri di Tiscali, abili nel cercare rifugi inaccessibili tra cedimenti tettonici nello spazio angusto all’interno della montagna. E tuttavia accolse questo insediamento umano offrendogli protezione e riparo.

Immensa la parete di roccia che si distende in un grande spazio disseminato di massi e materiale detritico, e sarebbe oscuro come un anfratto se la natura stessa non avesse disposto, con una grande frattura laterale, una via d’accesso all’aria e alla luce, indispensabile per la sopravvivenza di coloro che l’avevano eletta a dimora.

Il passato nel mondo semplice della natura non è un archivio chiuso all’avvicendarsi del tempo, ma una realtà aperta, che ripropone la sua memoria attraverso i segni visibili di una mostra a ingresso libero, che talvolta è solo in apparenza occultata dal rinnovamento dei suoi cicli biologici, chimici, morfologici.

Si prosegue percorrendo sempre la statale che, dopo l’abitato di Dorgali, segue un tracciato tormentato, si snoda fra tornanti e qualche breve rettilineo fino al bivio per Oliena. Ancora uno sguardo all’incantevole maestosità del monte Corrasi, con i cerulei colori del mattino e il grigio perlaceo della roccia calcareo-dolomitica; nella sua severa immanenza è testimone irreprensibile delle fiere popolazioni Barbaricine.

Seguendo il bivio per Orosei, in direzione nord, tra costoni e profili di roccia con le loro circonvoluzioni carsiche e aree destinate ai coltivi, l’atmosfera è una mistura di profumi che rigenerano, portando nell’animo un gioioso senso di appartenenza a questo ecosistema quieto.

Dovunque s’insinuano scorci d’immagini inedite; i mirabili monumenti rupestri con i loro virtuosismi sono capolavori che hanno la firma del vento e del mare, degli agenti atmosferici e talora degli esseri umani. Per esempio quando, in prossimità di Orosei, si notano i cantieri delle cave di marmo, scenario che deturpa quell’insieme naturale composito. Dove c’è l’intervento dell’uomo la natura perde la sua libertà, ma questa è un’altra storia.

Se l’obiettivo sono le splendide spiagge di Bidderosa, si è prossimi alla meta. A Orosei si può fare una sosta, almeno per qualche minuto, il tempo di superare il solido ponte di legno che separa lo stagno dalla spiaggia. La marina di Orosei, col suo vasto arenile, presenta un mare pulito, color cobalto, spumeggiante, con onde impetuose che s’infrangono nella battigia lasciando nell’aria un profumo d’iodio, di mare. Alcuni pescatori fermi sul ponte forniscono informazioni sulle spiagge di Bidderosa, sono vicine, si trovano a circa dieci Km. da Orosei.

Seguendo le indicazioni si giunge finalmente di fronte alla stazione della Forestale, ubicata all’interno del parco. Gli agenti informano i visitatori che è permesso entrare nel parco, ma senza l’auto, e la prima delle quattro spiagge di Bidderosa, si trova a circa quattro/cinque a dal punto di partenza. Ma non è esattamente un sacrificio, ci si rende subito conto che l’ambiente è un autentico tesoro ecologico, una distesa di boschi a tratti fittissima, e un sottobosco ricco di macchia e arbusti, giovani piante e virgulti.

L’ambiente è carico di suggestioni che scaraventano i pensieri lontano, portano a misurarsi con un tempo che sembra essere chiuso in un rigoroso serraglio, mentre la vita palpita, la senti fremere con rumori furtivi, appena sussurrati dall’immensità di quelle distese di verde.

Il parco non si propone con monotonia, con versatile estro porta lo sguardo sugli svettanti eucaliptus, altissimi, come alti sono i pini con la loro chioma d’aghifoglia.

Dopo aver percorso circa metà del tragitto, notiamo sulla destra uno specchio d’acqua immobile, con note brillanti di luce che si muovono frenetiche. Riflettono i colori di un cielo a tratti plumbeo, anche se la temperatura è mite e il sole superando la congestione di nubi, si fa largo proiettandovi i suoi raggi brillanti, illuminando il verde del bosco e anche la superficie d’acqua nello stagno, la quale crea un’ansa all’interno del parco, e poi prosegue in un confine indistinto.

Si sente un frenetico batter d’ali, forse ci sono uccelli acquatici, avifauna che sguazza nello stagno retrodunale, puoi sentirlo vicinissimo, ma non c’è la possibilità di verificare.

Si può rispettare, si può tradire, in quel confine al comando domina l’ortodossia della natura con le sue leggi. Fuori dal parco, poco lontano, incombe il progresso, con altre regole.

Strano idillio quello fra uomo e natura, che comprende in sé l’intruso, il progresso.

Difficile la convivenza fra natura e progresso, matrimonio morganatico mai celebrato: l’una fedele al suo codice morale e biologico, l’altro fedifrago, sempre alla ricerca di qualcosa che lo allontani, lo elevi.

Finalmente un piccolo segnale artistico, in legno a forma di freccia, indica la deviazione verso la cala. Ma il mare è già nell’aria da tempo, col vivo e fresco fragore dei flutti. Mancano pochi metri e la piccola baia compare come una visione, splendido il mare con le sue trasparenze e i colori che solo ai tropici possono trovare similitudine.

E magnifica, speciale, la spiaggia che biancheggia nel magico sole di un giorno qualunque di dicembre; la sabbia è finissima, purificata dall’autunno piovoso. Sembra un vergine tratto di costa dove non è mai transitata anima viva.

E’ un abbaglio, un incanto, difficile trovare un aggettivo appropriato; la sabbia è di un colore bianco perlaceo. Sono sicura dell’enorme importanza naturalistica e ambientale di questo tratto di costa, osservarla significa farsi coinvolgere fino a desiderare di bivaccare prima sotto il sole e poi sotto la luna.

E’ comunque un dono esclusivo di questa natura che sorprende e stupisce. La caletta col suo mare da sogno, la sabbia particolare e biancastra, dopo tanto verde, in questa domenica sotto Natale, sembra una rosa bianca sbocciata nel solstizio d’inverno.

Gabbiani e uccelli marini volteggiano intorno, i loro versi sembrano accordi di chitarra e con la maestosità dei loro voli, planano e poi risalgono le correnti verso un’atmosfera di quiete, d’immenso Ripercorrere a ritroso il sentiero che conduce alla stazione della Forestale non è entusiasmante. La costruzione che si erge a nord del parco, ubicata nel punto più alto, dal quale domina tutto l’avvallamento, e che digrada fino al mare in lente e dolci depressioni ammantate d’ alberi d’alto fusto e macchia, è lontana e il sentiero procede in salita.

Dopo circa un’ora e mezzo ci si ritrova nella statale 125, e prima dell’abitato di Dorgali si nota il segnale che conduce alla grotta d’Ispinigoli, la cui memoria si perde nl profondo sud della storia, che qui ha lasciato segni indelebili nel cosiddetto ‘abisso delle Vergini’.

Quante vittime i Fenici immolarono negli altari stalagmitici dei suoi antri, che alla luce di questi remoti episodi, diventano tempio di orrori consumati con turpi rituali.

La bellezza degli ambulacri della grotta, con le loro concrezioni, sono tuttavia testimoni inermi e innocenti delle aberrazioni morali delle civiltà più ancestrali.

Erano riti religiosi delle comunità pagane facenti parte degli insediamenti umani dei territori vicini alla Costa, dove si consumavano tremendi sacrifici di giovani vergini offerte alle divinità, fra cui la Gran Madre, che rappresentava, anche per le più antiche Civiltà, il simbolo della fertilità. Questi macabri cerimoniali culminavano con la vittima sacrificata e gettata nell’abisso, apoteosi di un culto barbaro che non potrebbe definirsi ‘religioso’, dato che ogni religione dovrebbe comunque avere una morale che prescinde dagli atti violenti.

‘Molk’ erano chiamati i rituali celebrati per compiacere le divinità, propiziarsene i favori, perché ritenute dispensatrici di buone annate e abbondanti raccolti. La storia è storia e i posteri possono condannare o assolvere, ma con una prospettiva che deve lasciare spazio alla clemenza verso queste Civiltà in cammino sulla strada dell’evoluzione, anche quella morale.

Giungiamo in prossimità del bivio di cala Gonone, e basta sollevare lo sguardo per ammirare l’imponenza dei costoni rocciosi e l’esuberante maestosità del monte Tului. Non resistiamo questa volta, al desiderio di superare la galleria che conduce alla famosa località balneare di Dorgali.

Appena superato il tunnel, l’ambiente apre il suo sipario in uno scenario bellissimo, dove le foreste di leccio dominano nell’ambiente che digrada verso l’insenatura del Golfo di Orosei con dolci balze e declivi. Qui la natura t’inchioda lo sguardo e si lascia osservare con remissivo piacere. Nei rapidi salienti rocciosi, nelle erta da brivido, ogni areale è un quadro senza cornice, animato, fremente di luce, limpido nell’aria pura di quest’inverno appena iniziato.