LEI VUOLE LASCIARLO, LUI LA UCCIDE. 47ENNE SI CONSEGNA AI CARABINIERI

DI CLAUDIA SABA



L’ennesimo femminicidio si è consumato nella notte a Truccazzano, in provincia di Milano.

Antonio Vena 47 anni, ha sparato un colpo di fucile alla testa della sua compagna mentre dormiva.

La vittima, Alessandra Cità, 47 anni anche lei, era tranviera di Atm sulla linea 27.

Entrambi erano nativi di un paese della Sicilia.

La relazione fra i due andava avanti da nove anni ma lei aveva deciso di lasciarlo.

Lui però, non accettava la fine della relazione e più volte aveva tentato un riavvicinamento.

Alessandra Cità aveva comunque deciso di ospitarlo per via dell’emergenza Coronavirus.

Dopo il delitto, Antonio Vena si è consegnato ai carabinieri di Cassano d’Adda, confessando di aver ucciso la compagna per motivi passionali.

Fermato con l’accusa di omicidio e in attesa dell’interrogatorio di convalida, è stato poi trasferito nel carcere di San Vittore.