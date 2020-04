Perché non mi piace questo slogan: distanziamento sociale

DI ANTONIO CIPRIANI

Non le guerre, non il terrorismo, non i colpi di Stato. Un virus. E la risposta della società a questo rischio, gravissimo indubbiamente, che non vorremmo mai cominciare a pensare come irreversibile. Perché questo è quello che sta circolando nell’aria.

Il virus non sarà vinto in poco tempo, il distanziamento sociale sarà una buona norma di comportamento per il futuro. Le piazze, gli stadi, le spiagge, gli incontri in genere saranno il nemico. Così come l’attività fisica in libertà nei boschi, sui sentieri bianchi, nei parchi, resteranno misteriosamente sospetti. Casa, solo casa e brevi violazioni dal coprifuoco. Con autocertificazione, immagino. E mascherine, guanti, gel, ansie e paure. Appesi al video, della tv o del telefonino. Anestetizzati e igienizzati da una profilassi che ha aspetti culturali, quindi politici e sociali.

La paura per quel che potrà riservarci il futuro non scema, settimana dopo settimana. Da una parte l'impotenza del cittadino, dall'altra la mediocrità della gestione politica e sanitaria soprattutto in Lombardia e le bizzarre e ottuse declinazioni securitarie dei governatori di mezzo Paese; in mezzo i media sempre pronti a colpevolizzare il povero cristo che tenta una fuga, senza mai mettere sulla bilancia le responsabilità enormi e criminali di chi ha causato questo crollo, questa resa incondizionata…