DI MARIO PIAZZA

La scienza può battere il virus, ma nessuno può battere l’economia, la finanza, la burocrazia, l’opportunismo, l’avidità, la smania di potere e la stupidità.

E non parlo della nostra squinternata italietta sempre a cavallo tra il tragico e il ridicolo, con i suoi centri anziani trasformati in centri pre-defunti e con gli elicotteri che inseguono i jogger sulla spiaggia, parlo del mondo intero.

Avete vinto voi, cari Trump, Putin, Johnson, Merkel, Macron, Bolsonaro e compagnia cantante. Riapriamo tutto e subito e come si dice a Roma “a chi tocca non s’ingrugna”. E lasciate pure perdere, cari medici, infermieri, farmacisti, forze dell’ordine, volontari e chiunque si stia dannando l’anima per dare una mano. Tornatevene a casa, non ne vale la pena.

Del resto lo stiamo dicendo da decenni, sul pianeta siamo in troppi. Mangiamo troppo, inquiniamo troppo, combattiamo troppo, consumiamo troppo e persino scorreggiamo troppo. Se un paio di miliardi di noi si leveranno dalle scatole sarà come una dieta miracolosa per questo pianeta obeso e immobile.

Peccato che il grasso lo perderemo nei punti sbagliati, a sparire non sarà il ventre molle degli artefici del disastro. Spariranno i disgraziati che di quegli artefici sono sempre stati allo stesso tempo muscoli e vittime predestinate dal giorno in cui sono nati.

Buona settimana.