AL GOVERNATORE DE LUCA

DI FRANCESCA MORANDI

Raccontino della notte. Oggi è una giornata no. Sarà per colpa della cervicale che da due giorni mi costringe a stare più a letto, al buio, che davanti al computer nella sala da pranzo-redazione. Sono polemica, lo so. Lo sono con il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Io sono orgogliosamente lombarda, io sono orgogliosamente di Cremona. Vado a rivedere il video di due giorni fa, in cui il governatore De Luca annuncia : <Se la Lombardia riapre, noi chiudiamo i confini>. Dice: <Abbiamo registrato, nell’ultima settimana, un andamento abbastanza tranquillizzante del contagio>. Snocciola i numeri. <Se manteniamo comportamenti corretti e prudenti, noi a metà maggio, come Regione Campania, siamo fuori dalla emergenza Coronavirus>. Parla, De Luca, del <senso di responsabilità dei suoi cittadini>. Ventiquattro ore dopo, sono gli stessi suoi cittadini a smentirlo. Quelli di Saviano, assembrati, in centinaia, al funerale del loro sindaco Carmine Sommese, 66 anni, medico ucciso dall’invisibile bastardo che quando era risultato positivo al Coronavirus, lo aveva annunciato su Facebook, pregando i suoi concittadini di <stare in casa>. Ma ad infuriarmi è che qui in Lombardia, dove, sì c’è una ecatombe, ai nostri cari non possiamo nemmeno fare il funerale, mentre giù, si fa una eccezione per un sindaco molto amato, che ora immagino indignato in Paradiso. E ad infuriarmi è il picchetto dei vigili, colleghi degli agenti della polizia di Cremona, che qui ti danno la multa se ti beccano senza mascherina o se ti fai un giro senza giustificato motivo. Come impongono le regole. E così, oggi, il governatore De Luca corre ai ripari e dichiara zona rossa Saviano, <in quarantena fino al 25 aprile>, che è il giorno della Liberazione. L’amata Minnie oggi telefona alla PubliA per un necrologio, l’ennesimo, purtroppo. Le risponde Cristina, uno degli angeli (con Giovanna,Alberto, Annalisa e Laura) dello straordinario confessionale, in via delle Industrie, 2. <Sono Morandi>. Cristina: <L’amata>. <Sì, l’amata, ma, poi, quando entro nella sala da pranzo- redazione a chiedere a mia figlia che cosa le preparo per cena, mi tratta male>. Confesso, succede. L’amata Minnie si confida con Cristina . <Mi sono commossa, perché la mia generazione, noi bambini del Quaranta, è stata spazzata via>. Va di ricordi con Cristina, la Minnie. Poi viene da me e torna al 25 Aprile del 1945. L’amata andava per i 12 anni. Torna <a quella notte silenziosissima di qualche giorno prima. Eravamo in portineria al buio, in corso Campi. E attraverso i vetri, vedevamo passare su entrambi i marciapiedi, con le biciclette a mano, i soldati tedeschi in fuga che avevano attraversato il fiume Po sul ponte di barche e andavano verso la stazione. Allora, eravamo felici. Ricordo anche l’ingresso degli americani, applauditissimi. C’era una gran folla. Io ero con la mia mamma all’angolo del bar Flora, in corso Vittorio Emanuele II. E c’era la professoressa Tilla Azzini, amica della zia Elsa, che insegnava inglese e che agli americani si rivolse, parlando in inglese. Ma la cosa più emozionante, è stata vedere il Tricolore sulla palla del Torrazzo: tutti eravamo con il naso all’insù>. Il Tricolore che oggi illumina il nostro Torrazzo, lì a ricordarci l’altra guerra, quella all’invisibile bastardo, il nemico che, stando ai numeri, forse sta perdendo potenza. Caro governatore De Luca, io, orgogliosamente lombarda, di riscontro le dico che da sempre apprezzo la sua regione, Napoli, Capri, Ischia, la costiera Amalfitana che spero di ri-vedere, confini permettendo. Scusate il disturbo.