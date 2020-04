ANCORA GRAZIE ALL’ALBANIA

DI LUCA SOLDI

OGGI, dall’Albania, sono arrivati in aiuto del nostro Paese ben sessanta infermieri. Saranno impegnati nelle Marche a supporto del SSN.

Si tratta del secondo consistente aiuto inviato dal governo di Tirana dopo i trenta medici e infermieri giunti nel nostro Paese a fine marzo.

Ad accoglierli il ministro degli Esteri Di Maio: “Questa è un’altra parte del contingente di forze bianche albanesi che sono venute a darci una mano”, ha detto in diretta il capo della diplomazia italiana dopo aver salutato gli operatori sanitari, accompagnati dal vice ministro degli Esteri di Tirana, “Sono sessanta infermieri che andranno direttamente nelle Marche, i pullman dell’esercito li porteranno direttamente nelle Marche prossime ore: è una regione fortemente colpita, che sarà aiutata. Ringrazio il primo ministro Edi Rama, tutto il governo e tutto il popolo albanese”, ha sottolineato Di Maio, “per il secondo grande attestato di amicizia, con un segno concreto di persone che andranno a salvare le vite dei nostri concittadini e allo stesso tempo aiuteranno i nostri medici e i nostri infermieri a prendere respiro dopo oltre un mese”.

Nel corso del briefing di oggi pomeriggio, il Commissario Straordinario Borrelli ha voluto, dalla Protezione Civile, rinnovare un forte sentimento di ringraziamento al popolo albanese per questa vicinanza, per questo grande aiuto.