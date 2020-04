Le notizie del giorno 20 aprile 2020

DI MARINA POMANTE

Parte maxi-operazione liquidità per dare ossigeno alle imprese. Abi: “Soldi in 24 ore” Nell’immediato si potranno concedere gli importi sotto i 25.000 euro garantiti al 100% dal fondo Pmi. Per quelli che prevedono la garanzia di Sace, ci vorrà più tempo, perché si attende ha spiegato il Presidente dell’Abi, la piattaforma informatica sulla quale gestire le domande. Dadone: “Nella notte ottenute linee guida. E’ un buon risultato”

Coronavirus: “Per il 4 maggio dobbiamo costruire Fase 2, ma battaglia non è vinta” “Nel prossimo decreto risorse per ospedali” dice il ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista a Radio Capital. Sulla App Immuni, spiega: “Non è salvifica ma uno degli strumenti” per la lotta al Covid. E “rafforzerà sanità digitale”. E sulle istanze che arrivano dal modo del calcio per la ripartenza ha replicato: “Prima salvare la vita delle persone”

L’Italia – ha sottolineato il ministro – è stato il primo Paese a pagare un prezzo enorme, ma attenzione a pensare che il pericolo sia scampato, perché rischieremmo di vanificare i sacrifici enormi che hanno fatto gli italiani. Sacrifici che hanno consentito di salvare la vita a migliaia e migliaia di persone. Il prezzo pagato dall’Italia e dalla stragrande maggioranza dei Paesi del mondo alla fine sarà altissimo, ma i sacrifici ci hanno permesso di salvare migliaia di vite”.

Conte a media tedeschi: il Mes in Italia ha una brutta fama. Italia lasciata sola, apprezzo scuse Ue “Molti Paesi finora hanno guardato soltanto ai propri vantaggi”, dice il presidente del Consiglio italiano al giornale tedesco. “Ai greci richiesti sacrifici inaccettabili per ottenere i crediti”. Telefonata Conte-Von der Leyen su risposta socio-economica dell’Ue

Coronavirus. Zaia: “Pronti no a prove di forza, ma a convivenza con il virus” “Con le opportune protezioni abbiamo l’abbattimento dell’infezione gigantesco, anche per chi, come i medici, è in prima linea” spiega il Governatore del Veneto. E aggiunge: “Fra la fine della prima ondata epidemica e la seconda, possibile il voto per le amministrative”

Coronavirus. Nel mondo oltre 165mila morti, più di 2 milioni quelli che hanno contratto il virus In Cina si registrano 12 nuovi casi di contagio, di cui 8 provenienti dall’estero. Nell’Hubei, epicentro dell’epidemia, le scuole riapriranno il prossimo 6 maggio. Ospedali verso crisi in Giappone

Gli Usa continuano a fare costanti progressi in questa guerra contro il coronavirus”. Lo ha detto il Presidente americano Donald Trump nel briefing alla Casa Bianca. Ed ha poi ricordato che fino a questo momento sono 4,18 milioni le persone che sono state sottoposte al test del coronavirus.

Coronavirus. Germania, oltre 4 mila morti. La Norvegia riapre gli asili tra le proteste Riaperture di alcune attività anche in Germania, Austria e Danimarca. Cauto – in Gb – il premier Johnson: “Evitare seconda ondata di contagi”

Germania sono più di 141.000 i casi di Covid-19 e oltre 4.400 i morti con coronavirus. Gli ultimi dati diffusi dall’Istituto Robert Koch, che monitora le malattie infettive in Germania, parlano di 1.775 nuovi casi, il dato più basso degli ultimi cinque giorni, e di un totale di 141.672 persone positive al coronavirus. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 111 decessi e sono 4.404 in totale i morti a causa della pandemia. La Baviera, con 37.849 casi e 1.286 decessi, è la regione più colpita seguita dalla Reniana Nord Westfalia, con oltre 28.971 contagi e 857 morti e dal Baden-Wurtemberg con 28.253 infezioni e 982 decessi. A Berlino sono 94 i morti e 5.196 i casi.

Gb. Media: Johnson molto cauto su riaperture: “Evitare seconda ondata di contagi” Il primo ministro britannico Boris Johnson ha espresso la massima cautela di fronte all’ipotesi di rimuovere le misure di lockdown nel Regno unito. Secondo quanto riferisce la Bbc, il premier ha parlato venerdì con il capo della diplomazia Dominic Raab, che ha guidato il governo nel periodo in cui Johnson è stato ricoverato in ospedale per il contagio del coronavirus, manifestando la sua perplessità sull’ipotesi riapertura e invitando alla massima cautela.

Danimarca. Riaprono parrucchieri, dentisti, fisioterapisti e autoscuole

Austria. Da oggi iniziano a riaprire i fast food in modalità drive in

Norvegia riapre asili tra le proteste di alcune famiglie

Coronavirus, la Protezione civile: luancora in calo ricoveri in terapia intensiva, 433 vittime Il totale dei dimessi e guariti è 47.055, il bilancio delle vittime è di 23.660. Attualmente i positivi sono 108.257, con un incremento di 486 rispetto a ieri. Nelle terapie intensive 2.635 pazienti in cura 98 in meno rispetto a ieri. I nuovi contagi sono 3.047

Strage in Nuova Scozia, travestito da poliziotto uccide 16 persone Sparatoria in Nuova Scozia: morto anche l’omicida, un odontotecnico 51enne. Tra le vittime, una poliziotta

Nigeria, banditi assaltano villaggi nella notte: 47 morti Quarantasette persone sono state uccise in attacchi di banditi armati contro diversi villaggi nello stato di Katsina, nel nord della Nigeria. Uomini in sella a circa 150 motociclette hanno effettuato “attacchi organizzati e simultanei” a cinque villaggi di tre comunità locali, ha reso noto ieri sera la polizia di Stato. Queste bande specializzate nel furto di bestiame e nei rapimenti per riscatto – spiega il portavoce della polizia Gambo Isah – hanno colpito prima venerdì, venendo respinti dai residenti, poi sabato notte mentre tutti dormivano, bruciando le case e sparando agli occupanti.