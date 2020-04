CHE TEST FARE E SOPRATTUTTO CHE CURE FARE

DI PAOLO BROGI

Il test su un campione di 150 mila persone – ne scrive oggi Repubblica – che senso ha?

Di dirci la percentuale dell’immunità di gregge?

E che ce ne facciamo all’atto pratico?

Secondo punto. L’ha detto un epidemiologo dell’ISS (ieri a Dimartedì sulla 7) e lo ripetono medici da Bologna: il virus creerebbe trombi e microtrombi, dunque non sarebbero utili né antivirus né antinfiammatori né intubazioni ecc.

Solo l’eparina per rendere più fluido il sangue.

E’ così o non è così?

Vattelapesca.

L’unica certezza è la frenesia dei riapritori.

Ma i morti sono sempre più di 500 alb giorno: oggi +578. Troppi ancora no?

E poi mentre decrescono i casi positivi in Italia a Milano cresce invece il numero di positivi e i morti oggi sono +325 (+144 in città).

E allora?

Non ci siamo.

In una Regione come la Lombardia dove il presidente, Fontana, dice a proposito dell’invio dei malati anziani di coronavirus nelle Rsa: “Mica potevamo lasciarli in strada. Li abbiamo mandati nelle Rsa ma in zone dove non c’era contatto con gli altri…”.

E’ andata proprio così? La Procura che indaga ce lo farà sapere. E oggi i Verdi hanno presentato un esposto proprio su questo punto.