FELTRI, A TUTTO C’È UN LIMITE E QUESTA VOLTA L’HAI NUOVAMENTE PASSATO. SERVE LA RADIAZIONE DALL’ALBO

DI LEONARDO CECCHI

Stavolta basta, ma basta davvero.

Feltri, in nuovo editoriale, arriva a vomitare un odio contro il Sud che è senza pari. Al fine di difendere la Lombardia tuona rivolgendosi ai meridionali: “attenzione, manutengoli ingordi, a non tirare troppo la corda poiché correte il pericolo di rompere il giochino che fino ad ora vi ha consentito di ciucciare tanti quattrini dalle nostre tasche di instancabili lavoratori. Noi senza di voi campiamo alla grande, voi senza di noi andate a ramengo. Datevi una regolata o farete una brutta fine, per altro meritata”.

Siamo, davvero, al colmo. Al colmo della pazienza, al colmo della decenza. Al colmo della dignità. In piena emergenza, augura a mezza Italia di fare una “brutta fine”.

Parole come queste non sono accettabili da nessuno.

Tanto meno meno da un individuo che si spaccia per giornalista e che dirige addirittura un giornale.

Un individuo che stavolta il limite l’ha nuovamente passato.

Ora non bastano più quindi deferimenti all’ordine di disciplina.

Serve la radiazioni dall’albo.

Ne va della dignità dell’Ordine stesso.