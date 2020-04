IL CORONAVIRUS RIBALTA I LUOGHI COMUNI. A MILANO UNA CATASTROFE, A NAPOLI ZERO CONTAGI

DI FABIO VENDITTI

Questa emergenza sta ribaltando la realtà percepita, stereotipata e narrata dalla politica e dai media nella nostra Storia contemporanea. A Milano è una catastrofe, a Napoli zero contagi. Sta cambiando tutto. E dovremo rivedere ogni giudizio sulla bontà del Nord e la vergogna Sud. Il Meridione dimostra che non è soltanto criminalità organizzata, così come narrato nel tempo.

Forse adesso ci si può rendere conto in tutta la sua importanza che a Napoli e dintorni sono nati alcuni dei più grandi geni dell’arte drammaturgica e cinematografica italiana, come Eduardo De Filippo, Totò, Massimo Troisi. Ora è giusto rendere onore al DNA di quella città bellissima e maltrattata dal razzismo tutto “prima italiano”.