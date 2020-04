LA LEZIONE DATA DALLA CAMPANIA AL NORD ITALIA

DI LEONARDO CECCHI

Zero contagi. Zero decessi. Di più: aumentano anche i guariti. Il tutto in 24 ore.

Questi sono i dati di Napoli oggi. La Napoli della Campania amministrata da quest’uomo qui, e da giorni sotto attacco da qualcuno di nostra conoscenza. Da quelli “bravi” che amministrano altre regioni. E che pure risultati come sono stati ottenuti qui non li ottengono.

Un risultato straordinario il cui merito, bisogna dirlo, va a chi sta gestendo l’emergenza. A chi non ha mollato per un secondo, a chi ha lavorato e sta lavorando duro. A chi ha dimostrato di saperci fare. Ed ai cittadini, ovviamente. Che stanno facendo la loro parte.

E fa quindi sorridere pensare che c’è qualcuno, in altre regioni, che proprio oggi che la Campania raggiunge questo traguardo ha provato ad intestarsi questi meriti dicendo che il Sud l’hanno salvato loro.

Ma fateci il piacere.

Oltre le chiacchiere, c’è l’efficienza. E il silenzio del lavoro.

Tutte cose che qualcuno dovrebbe apprendere. Portando a casa, oggi, un’altra lezione. L’ennesima.