UN GOLPE CONTRO LA LEGA IN LOMBARDIA? FESSERIE

DI LEONARDO CECCHI

“La maggioranza prepara il golpe in Lombardia”, “È un attacco contro di noi”, e il peggiore, di Zaia: “È il Sud contro il Nord”.

Questa è la vergognosa levata di scudi di stampa sovranista e Lega stamani. Fanno quadrato attorno a Fontana. Perché sentono che la situazione sta sfuggendo di mano. Sentono che ormai si è agli sgoccioli. E il commissariamento sembra diventare ogni ora di più l’unica soluzione per salvare il salvabile.

E che cosa fanno loro? Subdolamente, stamani attaccano con tutte le forze e la buttano sulla politica. Parlano di “golpe”. Come se evitare che Fontana e la sua giunta peggiorino una situazione già drammatica fosse una “mossa politica”. Un golpe, appunto. Ma fanno anche di peggio, occhio infatti al trucco: si appellano allo stomaco dei lombardi agitando un vecchio spettro leghista, tirato fuori dalla naftalina proprio per l’occasione: il Sud contro il Nord. Lo dice Zaia, usando come espediente le dichiarazioni di De Luca. Ma il messaggio è chiaro: occhio, lombardi, che ora è il Sud che ci schifa. E, chissà, se dovessero commissariare magari arrivano gli Esposito, i Russo, i Di Giangi. Arrivano dalla Campania, dalla Calabria, dalla Sicilia. Arrivano quegli statali meridionali in Lombardia a comandare loro. A casa nostra. Vostra.

È un trucco vecchio, trito e ritrito.

Tirato fuori oggi per un solo motivo: perché è l’ultima carta disperata.

È il tentativo leghista di confondere i lombardi. Di fargli credere che tutto vada bene, e che in realtà gli attacchi contro Fontana sono contro il Nord, contro i lombardi.

Per nascondere la verità.

La verità di una Lega che, in Lombardia, ha dimostrato tutta la sua fragilità. Tutta l’incompetenza del loro modello amministrativo.

Un’incompetenza che sta costando non caro.

Ma carissimo.