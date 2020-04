LA STRAGE NELLE RSA. IL PROBLEMA E’ NEL SISTEMA

Le Rsa si sono dimostrate la situazione ideale per il coronavirus. Tante persone anziane, deboli, malate, chiuse in luoghi ristretti, assistite da pochi e spesso mal pagati operatori, con contratti precari, lavori a somministrazione, dipendenti da cooperative.

E tragicamente, il virus non si è fatto attendere, ha infettato e ha ucciso.

Ci sono stati anche errori di gestione, come in Lombardia, sottovalutazioni e vere e proprie omissioni, tentativi di copertura e comportamenti pericolosi e dolosi.

Il coronavirus ha illuminato però una realtà dolorosa: in Italia abbiamo almeno 300.000 concittadini fragili che, ad oggi, non sappiamo bene come vengano assistiti, sui quali non abbiamo dati certi, conoscenze accurate. Ora sembra che si stia correndo ai ripari, con la vigilanza e l’intervento regionale e con l’arrivo della magistratura.

Ma il virus ha reso evidente l’iniquità, la pericolosità di un sistema che ha finito per considerare la vecchiaia una malattia, l’assistenza un problema da affrontare cercando di spendere il meno possibile e persino un affare per imprenditori privati che dovessero riconvertire strutture sanitarie o alberghiere.

Basta leggere con attenzione la storia delle leggi, delle circolari, dei piani sanitari, persino i livelli essenziali di assistenza, per accorgersi di come nel corso degli anni siano state diminuite le garanzie e allargate le possibilità di accreditamento delle strutture. Sono diventati regola e non eccezioni la reiterazione dei cosiddetti moduli che hanno alla fine consentito la creazione di strutture da centinaia di posti letto, la riduzione della presenza di personale sanitario stabile, la trasformazione di strutture che avrebbero dovuto ricordare in ogni modo la dimensione quotidiana della vita dell’ospite in veri e propri ricoveri, a prescindere dalle condizioni di salute più o meno severe delle persone.

Mentre veniva meno la dimensione sociale delle Rsa, mentre si dimenticava ogni sforzo per creare piccole strutture, case famiglia, case di sollievo, mentre ancora non si riesce ad assumere nessuna misura sostanziale a sostegno di chi, soprattutto donne, cerca di evitare il ricovero e di assistere i propri cari in casa, mentre si riducono le ore di assistenza domiciliare, si è chiesto agli anziani e alle famiglie di pagare, e molto, aggiungendo alla segregazione e alla separazione anche la disuguaglianza di censo.

Il coronavirus ci ha messo davanti agli occhi tutto questo.

Certo c’è chi ha gestito meglio e chi peggio l’emergenza, chi ha aggiunto insipienza e disumanità nella gestione dell’epidemia.

Ma è il sistema che, nel pubblico, ha considerato le persone un problema da risolvere e non soggetti di diritti e nel privato le ha ritenute un buon investimento, che non ha funzionato. Proprio come non funzionava il sistema degli ospedali psichiatrici che non curavano, anzi producevano malattia.

Ed è il sistema che va cambiato.