LE LACRIME DI ORESTE

DI FRANCESCA MORANDI

Piange al telefono ed io con lui. Succede durante una chiacchierata con Oreste Perri, da ragazzo campione di canoa plurimedagliato, da adulto, nel 2009 e per cinque anni, sindaco amato di Cremona, poi presidente del Coni Lombardia, nel 2018 tornato direttore tecnico della Nazionale di canoa. Oreste ha un cuore grande. Lo chiamo perché, erroneamente, lo immagino da tre mesi e mezzo ancora bloccato dall’emergenza sanitaria giù in Sicilia, in un agriturismo a Lentini, tra Catania e Siracusa, comune lambito dal fiume Leonardo. Laggiù è arrivato il 7 gennaio per allenare i suoi 20 ragazzi in vista dei Giochi olimpici, poi rimandati all’estate del 2021. Mi racconta che i suoi ragazzi, dai 21 ai 30 anni, li ha allenati fino a quando è stato possibile. Ovvero <sino al 4 marzo, quando è arrivato lo stop > e che, poi, via via li ha fatti rientrare <con grande difficoltà, chi in auto, chi in aereo>. Mi racconta di essersi fermato là <nell’agriturismo dove camminavo nel verde, 100 chilometri la settimana che poi, se fai i calcoli, non sono tanti in un giorno, per sistemare le attrezzature, le ultime cose>. E di essere riuscito a ripartire in auto, anche lui tra mille peripezie: lo stretto di Messina, una notte ospite da un collega di Reggio Calabria, poi, finalmente, a Cremona, il giovedì Santo. <L’agriturismo era molto bello, ma non vedevo l’ora di tornare a casa. Perché là mi sentivo fuori luogo. Ogni giorno aprivo i giornali locali on- line, anzi, avevo sin paura di aprirli e di apprendere di aver perso altri amici. Ne ho persi molti, anche un familiare, e, poi, il numero di vittime colpite>. Mi dice che ha pianto, giù a Lentini. Fa una pausa, scoppia in lacrime al telefono. Ed io con lui. <Piangere fa bene>, sussurra tra i singhiozzi. Oreste è così, genuino, il cuore gonfio di sentimenti. Ecco perché noi cremonesi gli vogliamo un gran bene. <Molto difficile stare lontano: mi sentivo in un posto dove non era giusto che stessi. Non vedevo l’ora di tornare. E’ giusto che io sia qui>. Oreste mi parla, con affetto, di Cremona. <Il mio posto è qui, a casa. Anche se non esco per strada, mi sento vicino ai cremonesi. Anche perché Cremona mi è sempre stata vicina. Mi è sempre mancata da ragazzo, quando andavo via per i raduni, per le gare. Cremona è il mio nido>. Mi racconta che tra una conferenza on- line con il Coni Lombardia e il Coni nazionale, tra una lezione e un’altra on -line ai suoi ragazzi che si allenano in casa, vanga l’orto. Sta togliendo le erbacce, poi butterà giù carote e pomodori. Oreste è così. Quando parlo con lui, converso con uno di famiglia. Sarà anche perché ha allenato Antonio Rossi, campione mondiale e olimpionico di canoa, già assessore lombardo allo Sport, ora sottosegretario ai Grandi eventi sportivi della Regione Lombardia. Antonio, il bell’Antonio, campione pulito, persona perbene, è mio cugino: la sua mamma Nunzi è prima cugina del mio papà Piero scomparso il 5 luglio del 1973, a 44 anni. Antonio ha gli occhi azzurri dei Morandi. Tutti tranne me che li ho scuri e la mia amata sorella Adelina che li ha castani. Quando parlo con Oreste, la chiacchierata finisce sempre lì. <Hai sentito Antonio?>. <Lo sentivo spesso giù a Lentini. Mi chiedeva come andavano gli allenamenti, se i ragazzi mi davano soddisfazione, io gli chiedevo come era la situazione su, come stava la famiglia, la mamma Nunzi. Antonio per me è un figlio, un fratello. Io gli ho insegnato, ma ho imparato molto anche da lui: la forza, la costanza, l’impegno, l’abnegazione rispetto agli obiettivi precisi che aveva. Antonio è un uomo che ha saputo dedicarsi completamente agli obiettivi che aveva e che ha: lo ha fatto nello sport prima, lo sta facendo oggi nella vita: un percorso non facile, ci sta riuscendo bene e sono contento>. Al telefono sentiamo la sirena di una ambulanza. <Ogni volta che la sento, mi viene un accidente>, mi dice. Piange, Oreste. Ed io con lui. Scusate il disturbo.