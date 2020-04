È NATA UNA STELLA, LA MODELLA E ATTRICE CAMILA MORRONE, FIDANZATA DI LEONARDO DI CAPRIO

È nata una stella, Camila Morrone. Il patrigno, il grande Al Pacino, la presenta nel 2017 all’amico Leonardo di Caprio e scoppia un amore.

(Toto Torri)

Uno schianto di giovane donna di intrigante bellezza, 23 anni fascino e classe. Camila Morrone, è nata e cresciuta a Los Angeles, ha il passaporto italiano, i suoi nonni paterni erano italiani e il padre Maximo, anche se nato a Buenos Aires, era un modello di Versace e Valentino, il numero uno al mondo. Sposa l’attrice argentina Lucilla Sola, dalla quale divorzierà e avranno una figlia Camila, che fin da piccola respira l’aria della ribalta. La chiama la maggiore agenzia internazionale e inizia da qui la sua escalation e la prima notorietà, dal nostro Moschino che le fa indossare l’Alta Moda .

Il periodico più diffuso di moda “Vogue”, le dedica una copertina, come Paris Match, Velvet, Vanity americano. I maestri, gli artisti del flash accorrono, il suo incedere maestoso in passerella è una delle sue prerogative, finisce sempre in prima pagina. E ormai nel mondo che voleva e quel mondo la gratifica, per la notorietà e compensi da favola.

Il Grande Cinema la rapisce, incanta Camila, fortunata, le sue credenziali sono da paura, Al Pacino, è il compagno della madre da una vita e per Camila è il suo patrigno, con il quale la lega grande affetto e il suo consigliere. Sarà proprio il grande attore americano, nel 2017, che presenterà la sua figlioccia a Leonardo Di Caprio, scoppierà una grande passione, un grande amore. Camila che ama l’Itali, arriva e vengono paparazzati su uno yacht, a largo di Cala di Volpe in Sardegna, sulla Costa Azzurra a Mentone A Juan Les Pins, fanno una sortita a Saint Paul de Vence, un borgo per pochi, hanno il loro studio pensatoio Chagal e Picasso, un tempo era vietato il passaggio delle auto, esiste un albergo, ristorante, dove la mere è famosa in tutta la Costa per la sua zuppa au pistou, un piccolo hotel esclusivo, stanze rigorosamente con mobili d’epoca e quadri d’autore, la Colombe d’Or, se vuoi essere suo ospite per una notte, ti giochi il tuo compenso di un paio di mesi e devi avere le credenziali di una persona conosciuta, altrimenti te ne vai. Ma questa, è un’altra storia. Gli impegni per la coppia chiamano e Leonardo vuole Camila assolutamente al Festival di Cannes per “C’era una volta l’America…a Hollywood”.

Leonardo Di Caprio, dopo una galleria di una cinquantina di fidanzate, bellissime giovani, ha voluto ufficializzare l’unione nella serata di gala per la consegna degli Oscar.

E lei, la bellissima, non vive di gloria riflessa, ha girato 3 films, fra cui il remake de “Il giustiziere della notte”, un film che ebbe molto successo e buon ultimo nel 2019, “Mickey and the Bear”, una giovane che si prende cura con amore di suo padre reduce di guerra in Iraq.

Sembra che critiche importanti l’abbiano incensata come la nuova Jennifer Lawrence.

Camila uno schianto di seduzione e fascino, promette e per davvero, potrebbe diventare in breve una stella internazionale, lo confermano il milione e mezzo di fan del suo account Instagram. I Social ormai sono i padroni del mercato e su tutti, viene osservato come un termometro. Personaggi e politici lo visitano fin dal mattino. Dai social dipende in buona parte, carriera, popolarità e compensi.

t.t.