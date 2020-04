IL CORO DEGLI AMICI DI MERENDA: FELTRI RAZZISTA? MA QUANDO MAI

Affermazione “ingenerosa”, “inopportuna”, “fraintesa” “sbagliata” “sfuggita dai denti” “voleva dire altro” “è campanilismo”, come ha detto la presidente calabrese Santelli a capo di una giunta paraleghista, insieme ad altre interessate riduzioni del significato chiarissimo della sfregiante affermazione. Di tutto, pur di non definirla per quella che realmente è: razzista. Un razzismo, manifesto o ipocritamente mascherato, condiviso dall’intero sistema del “prima il Nord”.

Feltri, spaventato e sorpreso dalla potente reazione a suon di denunce penali per istigazione all’odio razziale, dice che no, voleva significare ben altro, lui parlava di “inferiorità economica”, non antropologica, perché lui ama la canzone napoletana (sic!). Ma le parole sono pietre, in questo caso macigni che testimoniano in modo inequivocabile l’intenzione di definire i meridionali inferiori, tout court.

