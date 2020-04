Le notizie del giorno 25 aprile 2020

DI MARINA POMANTE

​Mattarella: “I valori della resistenza

sono alla base della nostra storia”

Il 25 aprile “è la data fondatrice della nostra esperienza democratica” ha detto il Capo dello Stato nel suo messaggio per la Festa della Liberazione. “Unità del popolo italiano è la chiave di volta per ripartire dopo l’epidemia del coronavirus, come lo fu dopo la Seconda guerra mondiale”

Fare memoria della resistenza, della lotta di liberazione, di quelle pagine decisive della nostra storia, dei coraggiosi che vi ebbero parte, resistendo all’oppressione, rischiando per la libertà di tutti, significa ribadire i valori di libertà, giustizia e coesione sociale, che ne furono alla base, sentendoci uniti intorno al tricolore”.Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebra, senza i tradizionali festeggiamenti, un 25 aprile d’eccezione a causa della pandemia, affida a un messaggio scritto le sue riflessioni e chiede a tutto il Paese di attingere a energie e valori comuni per superare la “dura prova” di queste settimane.

Di Maio apre: sul Mes si può trattare

“Padri devono poter sfamare i figli”

Un’apertura al Mes perché “Questa è la partita della vita per noi. E non è ancora finita. Anzi è appena iniziata”; “Colao è un grande manager, ma come per Draghi, il suo nome viene usato per buttare giù Conte; “Lavorare in nero è un reato, ma nessun padre può trovarsi nella condizione di non poter sfamare i figlie” e, ancora “Oggi 25aprile, dobbiamo recuperare lo spirito dei nostri nonni per affrontare questa sorta di guerra”. Sono alcuni dei concetti espressi dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista a La Stampa. Alla domanda sul perché l’Europa dovrebbe darci soldi a fondo perduto? Di Maio chiarisce: «Un finanziamento “a fondo perduto” non significa soldi regalati. Significa entrare in un circuito in cui le risorse finanziarie della Commissione vanno comunque restituite. Francia, Spagna e Portogallo sono sulla stessa posizione. Stiamo solo chiedendo una forma concreta di solidarietà”.

Morti in calo negli Usa ma il virus uccide bimba di 5 mesi a New York. Fox ammette l’errore di Trump

Con 1.258 decessi nelle ultime 24 ore e 51.017 in totale, gli Stati Uniti restano il Paese più colpito in termini assoluti dal coronavirus ma il saldo giornaliero stilato dalla Johns Hopkins University rivela il dato più basso delle ultime tre settimane. Questo calo una tantum, tuttavia – avverte la Johns Hopkins – non indica per ora alcuna tendenza e dovrà ripresentarsi nei prossimi giorni perché si possa confermare un reale miglioramento della situazione nel Paese.

Malaria e Covid-19, un mix che affligge l’Africa. Onu: “Possibili 3 milioni di morti” Nella giornata mondiale contro la malaria, l’Africa è chiamata ad affrontare un nuovo nemico: la pandemia di coronavirus covid-19. Nel fragile contesto africano, il mix di malattie infettive potrebbe portare a una catastrofe. Il rapporto Uneca stima fino a 3 milioni di morti, dati che potranno essere smentiti in base alle misure di prevenzione adottate da ogni singolo paese

Coronavirus, la Protezione civile: da ieri 2.922 guariti e 420 morti. Cala il numero dei positivi Si conferma il trend in calo anche per i ricoveri in ospedale, -803. Iss: molte zone rosse chiuse a breve, già a inizio settimana. Ora sono 106 comuni in 9 regioni

Veneto, Zaia: spero che si riapra tutto quello che è possibile . Firmo nuova ordinanza “Via libera a vendita cibi per asporto​” annuncia il governatore del Veneto

Coronavirus, Brusaferro: “Netto miglioramento ma serve cautela” Il numero dei casi di Covid-19 “si sta riducendo dappertutto, ma è ancora necessaria prudenza rispetto alle misure di riapertura perché la situazione è diversificata nel Paese”

Calano i morti in Spagna, sono 367 nelle ultime 24 ore Diminuiscono i decessi in Spagna che dall’inizio dell’epidemia sono stati oltre 22mila. Anche in Francia oltre 22mila morti. In Germania il dato sulle infezioni segnala un leggero calo rispetto agli incrementi consecutivi dei precedenti tre giorni, ma il Kock Institut avverte: non è finita

Germania 5000 morti, Kock Institut: non è finita E’ salito a 5.321 morti e 150.383 casi confermati il bilancio della pandemia di Covid-19 in Germania dall’inizio dell’emergenza. Lo ha riferito il Robert Koch Institute (Rki), dando notizia di 2.337 nuovi contagi e 227 decessi in più rispetto a ieri. Il dato sulle infezioni segnala un leggero calo rispetto agli incrementi consecutivi dei precedenti tre giorni.

GB, lieve incremento morti Nuovo, lieve incremento – dopo due giorni in calo – del numero dei morti per coronavirus censiti nel Regno Unito, nei soli ospedali nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Sanità, indicando altri 684 decessi, una cinquantina più di ieri, fino a un totale di a 19.506. I contagi diagnosticati superano intanto quota 140.000 (143.464), con curva d’incremento attorno a 5000 al giorno. I test eseguiti, seppur in leggero aumento, restano peraltro ancora lontani dal target di 100.000 al giorno promesso dal governo per fine mese.

Belgio, epidemia stabile, verso la fine del confinamento Il Belgio si prepara a allentare le misure di confinamento, dopo che l’epidemia di Coronavirus si è stabilizzata. Il Consiglio di sicurezza nazionale si riunirà nel pomeriggio per decidere come procedere al de-confinamento. Secondo i dati pubblicati dalle autorità sanitarie, ieri sono stati registrati 1.496 nuovi casi di Coronavirus nel paese, che porta il totale dei positivi a 44.293. Il Belgio ha praticamente raddoppiato la capacità di testare, con 9.401 test effettuati ieri che portano il totale dell’inizio dell’epidemia a 189.000.

In Olanda, il totale dei decessi sale a 4.289 I contagi sono 36.535 In Olanda dalla giornata di ieri sono stati segnalati alle autorità sanitarie locali 112 morti che portano ad un totale di 4.289 decessi a causa del coronavirus. Si segnalano inoltre 806 nuovi contagi per un totale di 36.535 positivi al Covid-19. Sono invece 123 le persone ricoverate in ospedale per un totale di 10.281

Nuovo record di contagi in Svezia, 812 casi in più La Svezia ha registrato 812 nuovi casi di coronavirus, il numero più alto finora riportato. Lo riferisce il Guardian. Il numero totale di infezioni nel paese è salito a 17.567. Ci sono stati inoltre 131 nuovi morti per Covid-19, dato che porta il bilancio delle vittime a 2.152,secondo i dati pubblicati dalle autorità sanitarie. Finora, sono 1.256 i pazienti trattati in terapia

Coronavirus: nuovi indagati tra responsabili Trivulzio. Da giorni mancano dati sull’emergenza Oltre al direttore generale. Operatori: l’ultimo bollettino risale al 18 aprile, spostano malati tra i reparti. Perquisizioni Nas in cinque Rsa di competenza del pm di Lodi, tra queste anche la Rsa di Mediglia

Figc proroga chiusura stagione al 2 agosto. Gravina contro le polemiche: il calcio merita rispetto La Figc adotterà una delibera che estende al 2 agosto i termini per la conclusione della stagione sportiva 2019-2020, fino ad ora previsti per il 30 giugno. Al termine della riunione con le componenti del calcio, il presidente federale, Gabriele Gravina,ha puntato il dito contro le polemiche. “Il calcio – ha detto – merita rispetto”

Morto il filosofo e politico Aldo Masullo, aveva 97 anni Docente emerito nella Federico II di Napoli, fu parlamentare

morto a 97 anni Aldo Masullo. Il filosofo e politico, che aveva festeggiato il compleanno da poco, era nato ad Avellino nel 1923. Due anni fa, nel giugno del 2018, era stato insignito della cittadinanza onoraria dal Comune di Napoli, nel corso di una cerimonia al Maschio Angioino. Attualmente era professore emerito di Filosofia Morale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Masullo è stato deputato e senatore oltre che parlamentare europeo.

Uno spirito libero, un grande democratico, un grande filosofo. Con Aldo Masullo scompare una delle personalità più autorevoli della nostra cultura, una delle intelligenze più lucide del nostro tempo“. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ricorda il filosofo scomparso. “Ci fa piacere ricordarlo anche per l’impegno e l’entusiasmo con cui si è impegnato, appena un anno fa, nella nostra iniziativa ‘Adotta un filosofo’ nell’ambito del Teatro Festival, rivolta soprattutto ai giovani, con i quali ha sempre avuto un dialogo profondo e un legame speciale. Cordoglio e vicinanza alla famiglia”, ha concluso il governatore.

