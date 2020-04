TEST SIEROLOGICI A 50.000 OPERATORI SANITARI DELLA TOSCANA

DI ENRICO ROSSI

Ad oggi sono oltre 50mila gli operatori sanitari della Toscana che sono stati sottoposti a test sierologico. Chi è risultato positivo è stato poi sottoposto al tampone molecolare: solo 1,1% delle persone è stato trovato positivo al Covid-19. Nelle residenze socio assistenziali sono stati invece eseguiti 33mila test sierologici e siamo in attesa della risposta diagnostica definitiva. Ora vogliamo completare i primi 400mila test sierologici in corso che – lo ricordo – sono destinati non solo agli operatori sanitari ma anche alle categorie di lavoratori a contatto con il pubblico. Poi passeremo allo screening della popolazione. Oggi anche un’altra importante notizia: la Diesse Diagnostica ha registrato con marchio CE l’atteso test sierologico immunometrico e i nostri laboratori di microbiologia di Siena e Firenze ne stanno verificando sensibilità e specificità. Questi nuovi test saranno primariamente destinati alle persone che dovranno effettuare un intervento programmato nei nostri ospedali nel corso del 2020. Ne metteremo a disposizioni 500mila. Il test sierologico potrà essere effettuato sul paziente almeno una settimana prima del ricovero e all’ingresso in ospedale la persona sarà comunque sottoposta a tampone molecolare, esattamente come è accaduto fino ad ora. Questa procedura ci consentirà di eliminare l’eventualità che i ricoveri negli ospedali No-Covid possano creare possibili focolai di infezione; ed essere di aiuto nell’adeguata programmazione degli interventi chirurgici ai quali saranno sottoposti i pazienti; quelli con tampone negativo all’ingresso potranno sottoporsi alle attività chirurgiche programmate normalmente, mentre i positivi, dopo l’accertamento con tampone, saranno operati in ambienti protetti.