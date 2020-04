DA BERGAMO VI DICO: SAREBBE STATO MEGLIO RESTARE ANCORA TUTTI IN CASA

DI CRISTINA GIUFFRIDA

Lagnanze e “ciciuciciccici” (leggasi “chiacchiericcio”) per se stessi, la propria attività, la propria vita ma ahimè, vi do una brutta notizia: siamo 60 milioni circa..

Chi, come me, a casa stava ed a casa resta, diciamo che si potrebbe porre come ” cittadino al di sopra di ogni sospetto”.

Dunque, ho ascoltato Conte.

Ho letto il suo discorso.

Posso dire che non c’ho capito una beneamata mazza?!

Il tutto mi sembra, alla fine, un “si potrà uscire restando a casa”.

Ho sentito un discorso confusionario, non so se fosse Conte un po’ stanco o chi ha scritto queste regole.

Io temo che si tratti di una fase “sperimentale”.

Della serie ” virus non ti conosco facce vede’ che fai se ti diamo n’antro po de spazio”.

Personalmente penso che sia ancora troppo presto per pensare di aprire leggermente le porte.

Avrei preferito ancora clausura ma con la “certezza” che uscendo di casa “per fare sport individuale di gruppo ma distanti” (sic) ad esempio, non avrei corso il grosso rischio di ammalarmi.

Parlo per la mia zona: non si è fermato nessun negozio. Forse solo gioiellerie, armifici e calimbe de luna.

Si sono attrezzati tutti per le consegne a casa, anche i venditori ambulanti..ti portano a casa le mutande (e non è uno scherzo).

Hanno raddoppiato i prezzi ma questo è un altro discorso.

Tutti i miei amici stanno lavorando da casa.

C’è stato un breve periodo in cui anche il parrucchiere veniva a casa, poi decise di vendere il kit fai da te per la tintura e si è tolto il pensiero.

Insomma, in gran parte il mondo non si è fermato.

Fabbriche, industrie e macro realtà mi sembra che in qualche modo hanno proseguito la distribuzione.

Ora, tornando al discorso che ha fatto Conte, discorso studiato da comunità scientifica, trovo davvero molta confusione e spero che quanto prima si faccia più luce sulle ombre.

Ma su una cosa non ho sentito parola: test e tamponi.

Anzi, mi sembra più un punto trattato come il “fai da te”.

Se hai febbre, stai a casa….BAH, che sciocchezza.

Se non si arginera’ il più possibile il pericolo di stare a contatto (distanziati) con gli asintomatici, non ne usciremo più.

Comunque, la Lombardia è la regione più disastrata d’Italia.

Tutta la polvere stava sotto il tappeto.

Dalla sanità alla delinquenza in giacca e cravatta, si chini la testa e si guardi bene …

L’Africa è più pulita..

#stiamodistanti