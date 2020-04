NICOLA FRATOIANNI, DEPUTATO SINISTRA ITALIANA: «CONTE VUOLE SALVARE L’EUROPA, NON SOLO L’ITALIA»

DI ARGYRIOS ARGIRIS PANAGOPOULOS

L’intervista di A. Panagopoulos è stata pubblicata sul quotidiano di SYRIZA “Avgi”, domenica 26 aprile 2020.

“Il vertice europeo, il quarto in poche settimane, rappresenta un passo in avanti, ma rimane il problema del tipo di finanziamento. L’Italia e gli altri paesi del Sud Europa non possono sopportare un’altra austerità. Ecco perché i trasferimenti o, soprattutto, la mutualizzazione dei debiti sono un elemento importante per il futuro dell’Europa. Il governo italiano ha sollevato il problema. Giuseppe Conte vuole salvare l’Europa, non solo l’Italia “, ha detto ad “Avgi” Nicola Fratoianni, deputato di Sinistra italiana (Si), che continua a sostenere calorosamente la mutualizzazione del debito in Europa.

-Come ha visto il vertice?

È stato un importante passo avanti. Di fronte a un caso di emergenza, sono necessarie misure di emergenza. Aprire la discussione sulla creazione del Recovery Found e lasciare aperto su come finanziarlo è un problema che deve essere risolto nei prossimi giorni. Tuttavia, il primo passo è stato compiuto e ora dovremo spingere per finanziamenti con trasferimenti che non aumentino il debito degli Stati membri e continuare la pressione sulla questione degli Eurobond. È necessario trovare una soluzione nell’UE per i debiti nazionali con strumenti adeguati per garantire una socializzazione dei debiti, per impedire il loro aumento durante gli sforzi per far fronte alla pandemia.

Le spese che verranno effettuate in questa fase per far fronte alla pandemia non possono essere sostenute attraverso l’aumento del debito. Ecco perché l’Europa ha bisogno di più solidarietà e reciprocità.

La discussione svoltasi giovedì sera nel Consiglio europeo non avrebbe potuto essere immaginata una settimana fa. È importante che abbiamo visto il primo passo.

-Il tempo stringe però …

Penso che sia la cosa più importante. C’è il problema del tempo sul tavolo, perché molto dipenderà dalla velocità. Abbiamo bisogno di grandi fondi in pochissimo tempo, perché la pandemia sta colpendo duramente l’Europa e abbiamo bisogno di risposte immediate. A questo punto, alcuni problemi rimangono aperti. Abbiamo visto che all’incontro sono rimaste aperte alcune questioni con le differenze tra i governi, ma possiamo dire che il primo risultato è stato positivo.

-Come vede la scena politica in Italia dopo il vertice europeo?

Al momento, abbiamo interrotto tutte le discussioni interne nel contesto della maggioranza di governo e in particolare su alcune questioni chiave per la gestione dello stato di emergenza. Ma è naturale che permangano differenze molto importanti, soprattutto con Italia Viva, il partito di Renzi.

Ci sono differenze nelle questioni politiche sia europee che nazionali. Noi, come Sinistra italiana, penso che abbiamo un asse sia con il Partito democratico che con il Movimento cinque stelle per costruire misure per sostenere il reddito dei cittadini, intervenire per sostenere gli strati più deboli della società, sostenere la ripresa delle attività economiche con l’assoluta sicurezza dei lavoratori.

Esistono differenze su diverse questioni e non è un segreto che anche dentro i partiti della maggioranza si voglia giungere rapidamente ad un altro governo, forse un governo di unità nazionale, come sostiene Italia Viva. Alcuni partiti dell’opposizione lo chiedono da tempo. Il confronto politico probabilmente aumenterà quando finirà lo stato di emergenza.

-Draghi sembra essere il più accreditato ad assumere un ruolo del genere?

Draghi è uno dei nomi che si sentono. Tuttavia, Draghi ha preso una buona posizione sulla questione del debito. La domanda è chi saranno le parti che sosterranno un governo di unità nazionale. Credo che la formazione di un governo di unità nazionale sia una risposta sbagliata ai bisogni che avremo, perché rischieremo di avere una maggioranza di forze politiche completamente inadatte a gestire le sfide.

-Qualcuno oggi può essere ritenuto responsabile delle tragiche conseguenze della pandemia in Italia?

Al momento è molto difficile valutare un problema così complesso che tormenta il mondo intero e non solo un paese. Ma se dobbiamo dire qualcosa, riguarda tutto il tempo che ci siamo lasciati alle spalle, con l’indebolimento del sistema sanitario pubblico, le privatizzazioni, lo scioglimento di fatto del sistema del medico di famiglia, i disinvestimenti nel campo della prevenzione. Tutto ciò ha indebolito la resistenza del sistema sanitario italiano e ha permesso al virus di diffondersi più facilmente e più ampiamente.

-Il berlusconismo e il salvinismo hanno danneggiato la Sanità? O c’è qualcos’altro?

Naturalmente le forze di destra sono ampiamente responsabili, poiché disponiamo di un sistema sanitario su base regionale. Ma non sono i soli responsabili, perché negli ultimi vent’anni l’idea di privatizzazioni ha raggiunto anche altri luoghi. Sfortunatamente, l’idea che le privatizzazioni siano migliori della natura pubblica dei servizi è una teoria politica che ha molti sostenitori. Quindi non è stata solo la destra. Ecco perché dobbiamo affrontare l’emergenza puntando il nostro sguardo al futuro, perché oggi dobbiamo combattere l’epidemia e salvare la vita delle persone e del paese a livello sociale ed economico, ma dobbiamo soprattutto iniziare da questa esperienza ed avere la forza di cambiare rotta, di investire nel futuro sostenendo i diritti fondamentali, come la salute, gli ospedali e tutto ciò che è stato lasciato al mercato per anni.