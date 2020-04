CORONAVIRUS, UN MISTERO PER GLI ADDETTI AI LAVORI.COMBATTIAMOLO CON IL BUON SENSO E I COMPORTAMENTI CORRETTI

DI CRISTINA GIUFFRIDA

Più passano le ore e più sorgono dubbi sul decreto del 4 maggio.

Dubbi, perplessità e spesso pretestuosita’.

Io stessa stento a capire tante cose ma non mi importa. Io vado avanti.

C’è un nemico invisibile che si chiama covid 19; ha fatto molte vittime, ha fatto molti danni.

La domanda è: continuerà’?

C’è un governo che in qualche modo, bene o male, ci sta mettendo la faccia.

Qui c’è la mano della politica sotto altri aspetti ma non è tema politico la pandemia di per sé.

C’è un mondo che in qualche modo si sta proteggendo e non conta i numeri incredibili di morti e contagiati che contiamo noi.

Sul “perché”, si polemizzerà a tempo debito e qualche testa dovrà saltare.

C’è un paese, l’Italia, colpito al cuore dal virus.

Ci sono pochissime regioni che, prima o poi, dovranno rispondere a migliaia di persone in merito alla loro mala gestione.

Anche qui parecchie teste dovranno saltare.

C’è una comunità scientifica che discorda su tutto, o quasi.

Tesi ed antitesi se ne sono sentite centinaia in questo periodo.

A mio avviso, il covid è ancora un grosso mistero per gli addetti ai lavori.

C’è un popolo che sembra la scolaresca di quinta B; vuole essere imboccato su tutto.

Ma c’è qualcuno che sta usando l’unica cosa necessaria, indispensabile, basilare, fondamentale?

Mi riferisco al “buon senso”.

Io so che il contagio è veloce, so che di covid si muore, so che devo mantenere le distanze da chicchessia, so che devo proseguire a mantenere i principi di buona educazione civica, so che guanti e mascherina possono in qualche modo essermi d’aiuto nella protezione. Non fanno miracoli ma è qualcosa.

Il resto non è tema di simposi.

Se un medico mi dicesse “lei è fortemente allergica alle cozze” io non mangerei mai quel cibo e nemmeno chiederei se “ci sono cozze?” tra gli ingredienti della pasta alla carbonara.

Questo è il punto: sapere come comportarsi.

Ed all’ira, puoi tornare al lavoro?

Bene, ma sappi sempre come agire.

Puoi andare a trovare i tuoi e magari, mentre sei li, mangiare un piatto di pasta in compagnia?

Fallo perché nessun controllo stabilirà cosa contiene l’intestino, a che ora sei entrato ed a che ora sei uscito da casa di mamma’, ma attieniti alle regole del buon senso perché potresti essere un portatore sano, asintomatico e non lo sai.

Qui, a mio avviso, casca l’asino: se non si provvederà a scoprire le ” mine vaganti”, sarà più difficile del previsto uscirne sani.

Usiamo il buon senso, questo sarebbe il “vero bene” che si dimostrerebbe per se stessi ed il prossimo.

Il nostro futuro, il futuro dei vostri figli per i quali mugugnate perché dovranno attendere settembre per tornare a scuola, il futuro di tutti e del paese è nelle nostre mani, nell’uso del “buon senso”.

Nessun governo, nessuna regola o nessuna comunità scientifica potrà mai cambiare le cose se queste cose non le cambieremo prima noi.

Buon senso, non serve altro da parte nostra.

Buon senso e speranza che al più presto scoprano vaccini e rimedi; a quel punto, forse…forse…, torneremo liberi di vivere senza timori.

Buon senso