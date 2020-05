IN RICORDO DI HENRI WEBER E DELLA SUA FAMIGLIA DI EBREI POLACCHI

DI PAOLO BROGI

L’ex senatore e deputato europeo Henri Weber, una delle figure tutelari del ’68 francese poi entrato a far parte del partito socialista, è morto di coronavirus ad Avignone, all’età di 75 anni. Lo ha annunciato la famiglia. Figlio di ebrei polacchi, era nato il 23 giugno del 1944 a Leninabad nell’allora Unione Sovietica (oggi Khodjent, in Tagikistan). Docente di filosofia politica, fondò con altri nel 1969 la Lega comunista rivoluzionaria, dopo aver creato, insieme ad Alain Krivine, la Gioventù Comunista rivoluzionaria, nel 1965. Emerse durante le manifestazioni del maggio 1968 diventando uno dei volti della protesta ma anche uno dei suoi teorici.

Perché Henri Weber era nato il 24 giugno del 1944 a Leninabad, in Unione Sovietica (oggi Khodjent, in Tagikistan)? Perché la sua famiglia ebrea polacca era finita internata in un campo di lavoro sovietico su una nave-ospedale lungo le rive del fiume Syr-Daria.

La sua famiglia era fuggita da Chrzanow, in Galizia, a pochi km da Auschwitz, Al momento dell’invasione tedesca nel 1939 i Weber scelsero l’Urss.

Rifiutandosi però di diventare cittadini sovietici i coniugi Weber furono inviati in un campo di lavoro in Siberia per poi essere trasferiti, su loro richiesta, a Leninabad. Lì il padre di Henri fu impiegato come boscaiolo e la madre come sarta.

«Non era un campo di detenzione a regime stretto, ancor meno un campo di sterminio, ma un vero campo di lavoro”, ha ricordato Henri Weber nella sua autobiografia “Rebelle jeunesse”. edizioni Robert Laffont, 2018. “Una volta conclusa la giornata di lavoro i detenuti erano liberi di vagare liberamente per le loro occupazioni”.

Poi i Weber erano riusciti a

tornare in Polonia ma per poco tempo, l’antisemitismo diffuso li aveva convinti ad espatriare di nuovo. E così si erano diretti in Francia dove si erano installati a Belleville. E poi….Poi nel 1968 Henri, a 24 anni, avrebbe partecipato attivamente al movimento intenso di quell’anno…