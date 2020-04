LE NOTIZIE DEL GIORNO 29 aprile 2020

DI MARINA POMANTE

Arcuri: sulle mascherine speculazione vergognosa Il commissario all’emergenza coronavirus: imprevedibile la durata della crisi economica e sociale. A fine estate 100% dispositivi di protezione prodotti in Italia. Pronti a un picco superiore, ma non per l’apocalisse, che siamo convinti non ci sarà

Coronavirus: Nas nelle Rsa in tutta Italia, gravi irregolarità Case di riposo e strutture per anziani al vaglio dei carabinieri dei Nas in tutto il Paese. Da Catanzaro a Pescara a Cagliari, i militari hanno effettuato sopralluoghi in numerose strutture riscontrando irregolarità e, in vari casi, “gravi non conformità” relative alle misure necessarie per la prevenzione del COVID-19.

Fitch taglia rating Italia a BBB-, outlook stabile. Gualtieri prende atto: fondamentali sono solidi Fitch taglia il rating dell’Italia portandolo da ‘BBB’ a ‘BBB-‘. L’outlook è stabile. Lo rende noto l’agenzia di rating internazionale in un comunicato sottolineando che la prossima data di revisione del rating per l’Italia è programmata per il 10 luglio 2020 ma Fitch ha ritenuto “che gli sviluppi nel Paese comportino una modifica rispetto alla data programmata”. Il taglio al rating, sottolinea l’agenzia, “riflette il significativo impatto della pandemia Covid-19 sull’economia italiana” che nel 2020 secondo Fitch dovrebbe registrare un calo dell’8%.

Conte visita le ex zone rosse: “sulle riaperture non possiamo fare di più” “Questo governo non gode nel tenere la comunità e il comparto produttivo in sofferenza, purtroppo non siamo nelle condizioni per riaprire, ci confrontiamo con la comunità scientifica, se allentassimo le misure la curva riprenderebbe a risalire e sarebbe un disastro per tutti”

Sulle aperture non possiamo fare di più “Abbiamo fatto qualche passettino in avanti, per qualcuno non è sufficiente ma non possiamo fare di più”, ha detto il presidente del Consiglio, parlando delle aperture contenute nel dpcm. “Sono il primo che vorrebbe allentare le misure però per adesso dobbiamo ancora procedere così”, ha aggiunto.

Cercheremo di dare risposte a tutte le categorie sociali C’è una “difficoltà nel rispondere a tutte le richieste, perché le sofferenze sono tali che è difficile, ma cercheremo di dare risposte a tutte le categorie sociali”.

Coronavirus: frode su mascherine, indagata Irene Pivetti L’ex presidente della Camera, Irene Pivetti, è indagata dalla Procura di Siracusa, in qualità di amministratore delegato della Only logistics Italia srl, nell’ambito di un’inchiesta sull’importazione e distribuzione di mascherine dalla Cina. I reati ipotizzati sono frode in commercio e immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. La guardia di finanza di Siracusa ha sequestrato 9mila mascherine in diverse città italiane.

Coronavirus, Protezione civile: continua il calo dei malati Superano 200 mila i casi totali di coronavirus in Italia, ma secondo i dati del bollettino quotidiano della protezione civile continua a diminuire il saldo degli attualmente positivi, che oggi sono 105.205. La Basilicata è l’unica regione che non registra alcun nuovo caso

L’Italia supera la soglia dei 200mila contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti. Ad oggi sono infatti 201.505, con un incremento rispetto a ieri di 2.091. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile. Si conferma però il calo dei malati per coronavirus. Sono complessivamente 105.205, 608 meno di ieri. La diminuzione ieri era stata di 290 mentre domenica c’era stato un incremento di 256 malati. Sono 382 le persone decedute nelle ultime 24 ore e risultate positive al coronavirus. Il totale dall’inizio dell’epidemia è di 27.359. Da ieri si sono registrati zero decessi in Umbria, Sardegna, Basilicata e Molise. Meno ricoveri in terapia intensiva: sono 1.863 (93 in meno), diminuiscono i ricoverati con sintomi 19.723 (630 in meno); in isolamento domiciliare restano in 83.619 (+115), il 79% degli attualmente positivi.

Coronavirus: Francia, ora fase 2 o gravi conseguenze ma riapertura condizionata dai dati In base al livello dei contagi i dipartimenti verranno divisi in zone “verdi” e”rosse”. La “fase 2” durerà dall’11 maggio al 2 giugno, quando si entrerà in una “fase 3”. Riaprono i negozi. Slitta in parte il ritorno a scuola. Campionato calcio non riprenderà.Luoghi di culto aperti ma niente funzioni

Migranti: Alarm Phone, 62 in pericolo al largo della Libia La barca si trova nella zona Sar maltese Un’imbarcazione con a bordo 62 persone tra cui 13 donne e 6 bambini sarebbe in difficoltà al largo della Libia. A lanciare l’allarme Alarm Phone. Durante la notte la Ong ha ricevuto una richiesta di aiuto dalla barca in pericolo. Quando sono stati avvistati si trovavano nella zona Sar di Malta. Per tutta la notte l’equipaggio Alarm Phone ha cercato di telefonare all’Armed Forces di Malta senza ricevere risposta.

Usa, il Pentagono ammette: abbiamo incontrato gli Ufo Tre video in bianco e nero girati da piloti della Marina americana mostrano misteriosi oggetti in volo. Si tratta di video autentici, afferma il dipartimento della Difesa. Su Twitter l’hashtag #AliensExist, gli alieni esistono, supera il coronavirus

Oscar, cambiano le regole: potranno partecipare anche i film non usciti al cinema Il coronavirus costringe a cambiare anche le regole degli Oscar del cinema, facendo venir meno un tradizionale requisito. Per essere candidato al premio più ambito di Hollywood, un film deve essere stato distribuito nella contea di Los Angeles durante il precedente anno solare e deve essere proiettato nei cinema per almeno sette giorni consecutivi: una regola che l’Academy ha deciso di sospendere. I cinema di Los Angeles sono chiusi dalla metà di marzo per il Covid-19 e non è dato sapere quando potranno riaprire. “Fino a nuova comunicazione, solo per i premi della 93esima edizione, i film che avevano in programma l’uscita nei cinema ma che hanno debuttato sulle piattaforme di streaming commerciali potranno qualificarsi”, annuncia l’Academy in una nota. La regola sarà ripristinata quando riapriranno le sale cinematografiche.

Spadafora: “Sentiero sempre più stretto per la ripresa del campionato” La Lega pensi a piano B. L’indicazione è del ministro dello sport. “I presidenti dei club potrebbero chiedere di fermarsi Vedo il sentiero per la ripresa del campionato sempre più stretto”. A tirare il freno è il ministro delle Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora. “La Lega Serie A e la Figc pensino a un piano ‘B’ perché le soluzioni possono essere tante”. E’ l’appello del ministro. “Entro questa settimana -spiega- il comitato tecnico scientifico stabilirà se il protocollo per gli allenamenti sia praticabile o no. Questo ci consentirà di stabilire se sarà possibile ripartire con gli allenamenti il 18 maggio. Per sapere se il campionato riprenderà il 15 giugno, bisogna aspettare. Ho letto che alcuni presidenti vogliono scrivere al premier Conte: siamo nello stesso governo, scrivano a lui, a me. Decideremo tutti insieme”.

Le prime pagine dei giornali

Clicca sulla foto