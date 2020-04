APRIAMO LE REGIONI CON POCHI CONTAGI

DI PEPPINO CALDAROLA

Dice Francesco Boccia che riapriranno (e, penso, richiuderanno) a seconda della situazione dell’epidemia regione per regione. Ci voleva tanto ad arrivare a questa idea? Tenere il Molise, zero contagi, o il Lazio e Roma, oltre settanta contagi e una quarantina nella capitale, nella stessa situazione delle regioni ancora prigioniere del coronavirus era ed è una stupidaggine. La chiusura totale è una misura estrema che va presa per casi estremi. L’Italia oggi ha aree in pericolo e aree mai sfiorate dal pericolo. Ha aree ben governate, il Veneto, e aree mal governate, la Lombardia, solo per citare le regioni degli altri. Differenziamo. E soprattutto monitoriamo i nuovi contagiati e seguiamo chiuque abbia avuto relazione con loro per interventi mirati, sennò non se ne esce più e il dibattito diventa francamamente insopportabile fra chi vuol chiudere fino a contagio 0 e chi aprirebbe dappertutto.