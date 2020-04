IL SENSO DEL DENARO AI TEMPI DELLA PANDEMIA

DI MASSIMO RIBAUDO

I soldi sono importanti, anche ora. Coi soldi ti puoi comprare tutti i tamponi che vuoi, e te li portano a domicilio. Non vivi nella paura. MA.

Se i soldi fossero così fondamentali nella lotta contro il virus, starebbe malissimo la Basilicata e benissimo la Lombardia. Gli Usa sarebbero nelle classifiche dei migliori, e invece no.

Contro il virus ci vogliono spirito di sacrificio e idee, creatività, volontà. Compassione.

Non è populismo contro i ricchi e gli industriali. È la realtà delle cose.

Ecco perché ritengo sbagliatissima la difesa dei club di calcio. Stanno parlando solo di soldi.

No. Parlate di emozioni perdute. Forse il campionato ricomincerà. Create nuove telecronache a ‘porte chiuse’. Per convivere con la paura i soldi non servono. Ci vuole la felicità da augurarci di raggiungere. Quella e solo quella stimola il coraggio. E nella fase 2 di coraggio ne servirà molto.