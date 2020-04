DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 30 aprile 2020

Fase 2, al via l’informativa di Conte in Parlamento Il premier parla alla Camera senza mascherina, l’opposizione protesta

​Salvini: in Parlamento per portare la voce dei cittadini Berlusconi: Fase due confusa. Ritardi Ue colpa dei sovranismi Conte: “Rifarei tutto, attenersi al piano: ricaduta sarebbe fatale” Consulta, Cartabia: “Costituzione sia bussola per gestire emergenza” 30 aprile 2020E’ iniziata nell’Aula della Camera l’informativa urgente del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla Fase 2 dell’emergenza coronavirus e la ripresa delle attività economiche. Il premier svolgerà l’informativa anche al Senato, alle 12.30. Minoranza: “Stop Dpcm” Con la ‘Fase 2′ il governo ripristini “tutte le libertà costituzionali garantite”, “nel rispetto delle misure di sicurezza e delle norme sul distanziamento sociale” e ristabilisca “lo stato di diritto al fine di correggere tutte le storture normative emerse”, “in modo da riavviare la normale dialettica con il Parlamento” assegnando “a norme di rango primario eventuali interventi limitativi della libertà”. Lo chiede una mozione unitaria della minoranza firmata dai capigruppo di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi con l’Italia. “L’emergenza sanitaria determinata dall’arrivo in Italia dell’epidemia da Covid-19 – scrivono Lollobrigida, Lupi, Gelmini e Molinari nella mozione – rischia di stravolgere tutto l’impianto costituzionale del nostro paese nell’importantissima parte riguardante proprio i diritti e le libertà fondamentali costituzionalmente garantiti”.

Coronavirus, la Calabria dispone la riapertura di bar e ristoranti. Il governo verso la diffida Il documento dispone una serie di riaperture a partire da oggi. Protesta dei sindaci. Callipo e Pd: “Irresponsabile ordinanza della presidente Santelli”

Il governo va verso la diffida dell’ordinanza della Regione Calabria che dispone l’apertura di bar, ristoranti e pasticcerie. L’ordinanza, che va in direzione contraria al Dpcm sul lockdown in vigore fino al 3 maggio, è stata oggetto di dibattito nel corso del Consiglio dei Ministri di ieri sera. Secondo il provvedimento firmato dalla presidente della Regione, Jole Santelli, bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie e agriturismo possono aprire già oggi. Ma a condizione che la somministrazione avvenga solo attraverso il servizio con tavoli all’aperto. La Calabria parte dunque con l’acceleratore sulla fase 2. Una misura unica nel panorama nazionale in vista della ripresa delle attività e che – spiega la presidente della Regione

Fase due, mascherina e una app per sapere se il bus è pieno La ministra de Micheli: ”Non ci sono spazi decisionali, perché quella del distanziamento è la prescrizione che vale per tutto quello che verrà riaperto, per tutte le attività che ci saranno dal 4 maggio in poi”

Mascherine,distanziamento e una app per monitorare lo stato di affollamento dei mezzi pubblici. Queste le linee guida per i trasporti pubblici nella fase due su cui si sta muovendo il ministero dei trasporti. “Un passeggero senza mascherine teoricamente non dovrebbe salire, quindi bisognerebbe impedire questa operazione”. Queste le parole del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, parlamentare e vice segretario del Partito Democratico, ad Agora’ Rai Tre. “Abbiamo anche messo allo studio insieme alla Ministra Pisano l’ipotesi di una app che là dove c’è tanta congestione di passeggeri ci sia la possibilità di poter dire prima ai passeggeri che vogliono salire su quel mezzo, guarda che quel mezzo arriverà pieno e quindi dovrai aspettare quello successivo”. ”Non ci sono spazi decisionali, perché quella (del distanziamento fra le persone ndr) è la prescrizione che vale per tutto quello che verrà riaperto, per tutte le attività che ci saranno dal 4 maggio in poi”.

Elicottero Nato canadese sparito dai radar, trovati detriti al largo della Grecia

Sono stati ritrovati in mare i detriti dell’elicottero canadese coinvolto in un’operazione della Nato e disperso mercoledì sera. I detriti, ha detto una fonte militare greca, sono stati trovati nel Mar Ionio tra la Grecia e l’Italia. “I detriti sono stati trovati nell’area di controllo e di intervento italiana” nel Mar Ionio, ha detto la fonte, e la Grecia ha inviato un elicottero della Marina militare per partecipare alle operazioni di recupero. L’elicottero canadese disperso era impegnato in un’operazione di sorveglianza della Nato e a bordo, secondo l’Aeronautica greca, c’erano sei persone; quando è scomparso dai radar l’elicottero, un CH-148 Cyclone schierato a bordo della fregata NCSM Fredericton, si trovava a 50 miglia nautiche dall’isola greca di Cefalonia. Il ministero della Difesa canadese non ha confermato il numero delle persone a bordo

Coronavirus, Protezione Civile: calano i malati in terapia intensiva, 323 morti nelle ultime 24 ore 2.086 nuovi casi rispetto a ieri. Il numero totale di attualmente positivi è di 104.657, con una decrescita di 548 assistiti rispetto a ieri .Ad oggi, 29 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 203.591, con un incremento rispetto a ieri di 2.086 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 104.657, con una decrescita di 548 assistiti rispetto a ieri. Sono i dati dell’ultimo bollettino della Protezione Civile. Tra gli attualmente positivi 1.795 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 68 pazienti rispetto a ieri. 19.210 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 513 pazienti rispetto a ieri. 83.652 persone, pari al 80% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 323 e portano il totale a 27.682. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 71.252, con un incremento di 2.311 persone rispetto a ieri.

Coronavirus, sono oltre 130mila i morti in Europa. Germania: “La pandemia non è finita” Il premier spagnolo Sanchez: “Siamo in una situazione economica e sociale gravissima”. Il ministro della salute tedesco Jens: “La pandemia è ben lontana dall’essere finita”. Impennata di vittime in Gran Bretagna

Germania, 1304 infezioni e 202 decessi in più nelle ultime 24 ore In Germania è salito a 157.641 il numero di contagi accertati, dove la pandemia da Coronavirus ha causato anche 6115 decessi. Queste le ultime cifre fornite dal Robert Koch Institut di Berlino, che ha registrato 1304 infezioni e 202 decessi in più nelle ultime 24 ore.

Francia, 427 decessi Si sono registrati 427 nuovi decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore in Francia. Lo ha reso noto il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, precisando che il numero totale delle vittime dell’epidemia sale a 24.087, con 15.053 decessi in ospedale e 9.034 nelle residenze per anziani. Il numero dei decessi reso noto oggi è superiore a quello, 367, diffuso ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono al momento 4207, ha aggiunto Salomon che il 72% dei 26.834 ricoverati in ospedale si concentra in quattro regioni della Francia.

Gb: 26.000 morti, terzo paese al mondo Impennata nel bilancio delle vittime del coronavirus nel Regno Unito, che sale a quota 26.097 morti, terzo Paese al mondo in cifra assoluta dopo Usa e Italia, con l’inserimento da oggi nel conteggio anche dei decessi nella case di riposo oltre che negli ospedali. Lo ha reso noto il sistema sanitario nazionale nell’aggiornamento quotidiano condotto con una raccolta di dati più estesa, allargata agli ospizi e ad altri ricoveri pubblici.

Belgio, 170 morti e 525 nuovi contagi da ieri In Belgio si conferma la stabilizzazione dell’epidemia di Coronavirus, dopo che ieri sono stati registrati 524 nuovi positivi al Covid-19 e 170 decessi, secondo i dati appena pubblicati dal ministero della Sanità e dal Centro di crisi. Il numero complessivo di casi di Coronavirus è salito a 47.859, mentre i decessi legati all’epidemia hanno raggiunto quota 7.501 tra confermati e sospetti Covid-19 –

