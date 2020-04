NON DIAMO UNA MANO A CHI TENTA LA SPALLATA POLITICA

DI ERNESTO BASSIGNANO

Vorrei essere chiaro: voglie e desideri personali e piccoli errori e incertezze del governo non inficiano minimamente la mia fiducia generale in esso e nella scienza che lo guida. Chi soffre e rischia e chi scalpita deve essere ancora forte e lucido e fare i conti con il terribile rischio di un esiziale ritorno di focolai. (visto la Germania?) Non dimentichiamo che il bastardo che ci uccide e’ nuovo, molto infido e sconosciuto.

La mia speranza e che, gradualmente, si tenga conto dell’effettiva capacita’ delle regioni a seconda della propria condizione. 4 milioni di persone che ripartono saranno gia’ un consistente provino. Non diamo una mano ne’ al solito soggetto ne’ ai cialtroni che tentano la spallata politica senza il minimo rispetto della comunita’.