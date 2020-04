Virus verità anti millantatori: dopo Trump inciampo Bolsonaro

DI ENNIO REMONDINO

Quando Jair Bolsonaro è stato eletto presidente del Brasile nel 2018, si è subito guadagnato il soprannome di “Trump brasiliano”. E con Trump sta condividendo l’inciampo tragico sul virus assassino, sottovalutato per stupidità ed arroganza

‘Uomini forti’ e bugie svelate

«I passi falsi di Bolsonaro confermano la tendenza degli “uomini forti” del momento – Trump negli Stati Uniti, Erdoğan in Turchia e Putin in Russia – a minimizzare la minaccia del virus, prima di essere costretti ad affrontarla», denuncia Pierre Huski, France Inter.

Per la verità la Russia sembra aver affrontato la prova virus con molta più efficacia di altre superpotenze al mondo. Erdogan come sempre nasconde e nel caos planetario, 'Turchia chi se ne frega'. Ma per i due amiconi Trump e Bolsonaro, prossimi guai in vista. Trump e molto incerta rielezione di novembre, e forse prima «la caduta di un uomo palesemente inadatto a guidare un grande paese come il Brasile» (sempre Husky). Per Bolsonaro, oltre l'irresponsabile occultamento della minaccia del virus e il Paese ora travolto dalla pandemia, gli scandali di prepotere e di famiglia e il recente rischio di una procedura di impeachment…