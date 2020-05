IL GOVERNO CONTE HA FATTO CIÒ CHE L’OPPOSIZIONE NON FAREBBE MAI: TUTELARE LA NOSTRA SALUTE

DI LEONARDO CECCHI

“Il Piano del governo persegue l’interesse generale anche con scelte impopolari: non è un programma elettorale destinato a raccogliere il consenso”.

Un discorso di un’ora alla Camera. Ma in quella frase c’è tutto. C’è la differenza tra politici e politicanti. C’è il suo aver, ancora una volta, seppellito le sbraitanti opposizioni che vilmente provavano a non farlo parlare. E di averlo fatto magistralmente, senza un insulto: solo con discorso di una responsabilità unica. Che li ha umiliati.

Mandando un messaggio chiarissimo: sbraitate quanto volete, urlate e sbavate quanto volete, ma responsabilmente qui ci si fida della scienza. Non si segue la “popolarità” come fa qualcuno. Sennò il rischio è saturare le terapie intensive nel Paese. È ripiombare nell’emergenza, nel caos, nella morte diffusa. È fare un danno, enorme, agli italiani.

Il governo segue allora questo. Non il consenso, non la propaganda. Non quello che stanno facendo alcuni membri dell’opposizione, che pur di ottenere uno zero virgola qualcosa ci manderebbero tutti all’altro mondo.

È infatti facile fare come fanno loro. Facilissimo.

Più difficile assumersi la responsabilità di passare da “cattivi” ma fare la cosa giusta.

Per questo, anche oggi, stiamo con Conte e questo governo.

Perché ha fatto quello che le opposizioni non faranno mai: tutelare la nostra salute scegliendo la responsabilità al posto della popolarità.