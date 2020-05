5 COSE CHE SI TEME NEANCHE L’EPIDEMIA RIUSCIRA’ A CAMBIARE

DI GIANLUCA GIORDANO

Si è parlato molto dei molteplici cambiamenti che la pandemia può portare nella nostra società e sui nostri usi e costumi.

Ci sono però alcune pessime abitudini sulle quali si teme neanche questa epidemia possa incidere.

MALAINFORMAZIONE E FAKE NEWS. Sul perché si sia diffuso questo fenomeno è già qualche anno che se ne parla. Sarebbero moltissime le cause da menzionare : perdita di autorevolezza dell’informazione ufficiale, diminuzione di qualità e quantità dell’istruzione ecc…

Quello che è certo è che durante l’epidemia fake news e teorie cospirazioniste sono aumentate a dismisura anziché diminuire. Questo nonostante il periodo richiederebbe, proprio per evitare psicosi generalizzate, una maggiore verifica delle fonti.

Inutile puntualizzare che per i politici dovrebbe essere categorico evitare di usare i propri canali social con migliaia di followers per diffondere bufale.

Non si vedono al momento miglioramenti all’orizzonte in questo senso, a meno che questi non siano i colpi di coda di quella politica spettacolo ormai agonizzante.

RETORICA DEI MEDIA. Questo è un altro sottoprodotto della nostra cultura che difficilmente sparirà a breve.

In epoca di covid19 non si fa altro che parlare di come il nostro sistema sanitario sia grandioso.

Se è vero che esistono sanità molto peggiori di quelle europee, quella statunitense ed inglese su tutte, portando avanti questa tesi si rimuovono totalmente le cause della drammaticità di questa situazione.

Se la situazione è quella che è lo dobbiamo in buona parte ai tagli draconiani cui sono stati sottoposti negli ultimi anni i nostri sistemi sanitari, avendoli resi così inadeguati a fronteggiare un’epidemia come quella attuale.

Il grande equivoco è che è IL PERSONALE SANITARIO ad essere grandioso non la nostra sanità purtroppo.

DIFFIDENZA VERSO L’ALTRO. Le nostre società fortunatamente hanno sempre dato una certa importanza alla socialità. Da qualche anno però che si sta andando in senso opposto. Quell’atomizzazione della società, come la definiscono sociologi e antropologi, sembra ormai aver preso il sopravvento contribuendo, tra le altre cose, ad un abbassamento della qualità della vita.

Il timore è che, dopo questa epidemia, le seppure giuste raccomandazioni al distanziamento sociale rimarranno ancora a lungo andando ad acuire l’atomizzazione sociale cui si accennava prima.

PREOCCUPARSI SOLO DELLA PROPRIA “CERCHIA” O CATEGORIA LAVORATIVA. Una delle principali conseguenze del punto affrontato sopra è proprio questa : ridursi ad interessarsi esclusivamente al benessere della propria cerchia di persone e alle sorti della propria categoria lavorativa.

Questa epidemia dovrebbe aver dimostrato quanto in realtà si è tutti molto più interconnessi di quel che si pensa e che ciò che accade ad un determinato segmento della società può avere grandi ricadute sull’intera popolazione. Purtroppo è vero che in tempi di crisi è più difficile restare lucidi e razionali ma non si può trascurare il fatto che ciò che accade ai lavoratori del commercio, a quelli della logistica, agli homeless, ai carcerati ecc.. ha delle conseguenze su tutti noi.

Più IMPORTANZA AI PROFITTI CHE ALLA SALUTE. Una stortura questa che sarebbe dovuta essere evidente sin da prima della pandemia. Ogni mese infatti si verificavano centinaia di morti sui luoghi di lavoro. In città come Taranto una buona parte della popolazione veniva e viene tuttora avvelenata da una fabbrica che per evitare di perdere parte dei suoi guadagni si è sempre rifiutata di apportare modifiche per diminuire la nocività delle emissioni.

Dopo la diffusione del virus poi sono state fortissime le pressioni delle associazioni datoriali per non chiudere fabbriche e aziende, quando il resto della popolazione era chiusa in casa da giorni per limitare la diffusione del contagio.

Stesso fenomeno avviene da quando la situazione sanitaria ha iniziato timidamente a migliorare. Non si contano più le deroghe alle chiusure di fabbriche e appelli a riprendere la produzione bypassando pareri tecnico/scientifici.

Sembra esserci ancora molto da fare prima che l’economia sia davvero al servizio del benessere e della collettività e non il contrario.