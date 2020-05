CORONAVIRUS, TRANNE IN LOMBARDIA VA MEGLIO. CONTE: SECONDE CASE NELLA PROPRIA REGIONE

DI MARINA POMANTE

Mancano due giorni alla Fase 2 e in Lombardia si registrano oltre 500 nuovi positivi. Imvece continua a calare il numero giornaliero di morti per il coronavirus: oggi sono infatti state registrate e comunicate dalle regioni 474 vittime, ma sembra che si tratti di un dato falsato dalla comunicazione di 282 decessi extraospedalieri avvenuti già ad aprile e registrati solo oggi. l calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 239 unità (ieri erano stati 608) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 1.900 (ieri 1.965).

Questi due dati vanno sempre analizzati considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti. Oggi sono stati fatti 55.412 tamponi (ieri 74.208). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 29,2 tamponi fatti, il 3,4%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 2,9%.

La app ‘Immuni’ resta volontaria, i dati personali saranno anonimi e gestiti in Italia. Prof. Richeldi: “L’uscita dal lockdown non sarà progressiva, ma proporzionale alla circolazione del virus”. Dott. Villani: “Per bambini e adolescenti la Fase 2 sarà molto più complicata rispetto alla precedente: vanno aiutati con intelligenza”.

C’e inoltre l’allarme di Confcommercio: “Nel 2020 i consumi crolleranno per 84 miliardi di euro”.

Arcuri: “Acquistati altri 5 milioni di tamponi. Dal 4 maggio test sierologici 150mila italiani”. Da lunedì il costo delle mascherine sarà 50 centesimi al netto di iva.

Nuova riunione tra Conte e i capi delegazione per discutere delle misure economiche per far fronte all’emergenza Covid-19

Sparisce dalle Faq del Governo il divieto espresso di muoversi nell’ambito delle singole Regioni per raggiungere le seconde case. È una delle novità in vista del 4 maggio: sparito il divieto esplicito, viene spiegato, deve intendersi consentito lo spostamento purché non si esca dal territorio regionale

Questo pomeriggio il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricevuto una telefonata da Bill Gates, che ha riconosciuto l’impegno assicurato dall’Italia, negli anni, al contrasto alle pandemie e al sostegno della ricerca scientifica finalizzata ai vaccini.

Al centro del colloquio, spiegano fonti di Governo citate dall’Ansa, c’era la promozione della cooperazione globale nella lotta al coronavirus, di cui la “Pledging Conference” del prossimo 4 maggio promossa dalla Commissione Europea e rappresenta un primo importante step. L’Unione Europea inoltre ha lanciato il patto globale per la ricerca di un vaccino contro il Covid-19.