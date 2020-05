PATTO EUROPEO PER IL VACCINO: IL DOCUMENTO DEI LEADER UE

DI ENNIO REMONDINO

l Mondo contro il Covid-19, scienza e solidarietà salvavita. Lettera firmata da Conte, Macron, Merkel, Michel e von der Leyen. Una risposta globale: lavorare insieme per contribuire a guarire il mondo

Su iniziativa della Commissione europea, i capi di stato e di governo di Italia, Francia, Germania e Norvegia, annunciano un piano di cooperazione per la ricerca di un vaccino che azzeri il coronavirus, una mossa che coinvolgerà scienziati, industria e governi, organizzazioni internazionali, fondazioni e operatori sanitari. La firma lunedì, rivela La Stampa, in una conferenza di donatori per mettere assieme i soldi e definire i dettagli dell’accordo scientifico. Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea. «È il dovere della nostra generazione e sappiamo di potercela fare: sostenendo insieme la scienza e la solidarietà oggi, getteremo le basi per una maggiore unità domani».