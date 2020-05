MACCHÉ CRISI. LOR SIGNORI VOGLIONO SOLO GESTIRE L’ECONOMIA DEL DOPO

DI FABIO BALDASSARRI

“Distruzione” e “ricostruzione” sono sempre state il maggior business per ogni potentato di turno. Lo dico con un esempio: guadagnano nel momento in cui le risorse di tutti i cittadini vengono usate per finanziare gli armamenti onde distruggere, e guadagnano quando ulteriori risorse di analoga provenienza vengono usate onde ricostruire. Oggi che la finanziarizzazione dell’economia è il mare aperto su cui tutt i navighiamo, collettori di risorse e redistributori delle stesse sono alla mercé di questi potentati per le scelte conseguenti.