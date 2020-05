POMPEO, VOGLIAMO LE PROVE

DI FRANCESCA MORANDI

All’inizio ero furiosa con i pipistrelli che già nell’era ante Covid-19 mi facevano ribrezzo insieme ai topi e ai serpenti. Del resto, i pipistrelli sono topi volanti. Figuriamoci nel dopo Covid-19. Poi, quella cosa del virus scappato da un laboratorio di Wuhan è iniziata a serpeggiare giorni dopo. Il primo fu Donald Trump. Oggi le agenzie di stampa battono la dichiarazione UFFICIALE di Mike Pompeo, segretario di Stato di Trump, intervenuto su ABCNews. La dichiarazione. <Ci sono numerose prove sul fatto che il Coronavirus arrivi dal laboratorio di Virologia di Wuhan. La Cina ha fatto tutto quello che poteva per tenere il mondo all’oscuro sul Coronavirus; classica disinformazione comunista di cui saranno considerati responsabili>. E, se così fosse, irresponsabili, aggiungo io. Mike Pompeo, americano mezzo italiano (bisnonni paterni abruzzesi emigrati in America), classe 1963 (ha due anni più di me: o io li porto un gran bene o lui li porta un gran male) dal 23 gennaio 2017 al 26 aprile del 2018 è stato a capo della Cia, mica una robetta. Vorrei potergli fare una domanda face to face (faccia a faccia) . Una domanda banalotta. Ma poiché non avrò mai il piacere di vederlo face to face, gliela lancio dalla sala da pranzo redazione di Cremona che con l’intera provincia, in rapporto al numero di abitanti, ha pagato il tributo di morti più alto: ad oggi, 1025 persone sconfitte dall’invisibile bastardo, 6.106 contagi . La domanda: ‘Cortese Pompeo, oggi Lei afferma ufficialmente che avete le prove. Puoi dirci quali sono? Credo di interpretare il pensiero del mondo intero. Ps: mi può anche mandare cortesemente a quel paese>. Per restare negli Usa, oggi leggo che i Cdc di Atlanta, gli americani Centers for Disease Control and Prevention (quelli che tengono sotto controllo la salute mondiale con un occhio alle centinaia di studi che oggi vengono pubblicati in letteratura), i Cdc di Atlanta, dicevo, ci informano che sarebbero almeno sei nuovi sintomi da prendere in considerazione. Dunque, sin qui sapevamo di febbre, tosse secca e difficoltà respiratorie. Ora, ci devono far alzare le antenne brividi, tremore persistente insieme ai brividi, dolori muscolari, mal di testa, mal di gola, perdita del gusto e dell’olfatto. E non finisce qui. Hanno alzato la mano il dermatologi. Il British Journal of Dermatology ci informa che anche la pelle è colpita dal Coronavirus. Con cinque nuove manifestazioni cutanee: geloni (<si può ipotizzare che alla base di questi disturbi ci siano i danni provocati dal Coronavirus sui vasi sanguigni, anche piccoli, che interferiscono con la circolazione del sangue>), vesciche sulla pelle, lesioni pruriginose, eruzioni maculo-papulari e necrosi, <cioè morte di cellule della pelle provocate dal fatto che il danno ai vasi sanguigni ha compromesso l’arrivo del sangue in queste zone>. Ragazzi, non ne usciamo più. Intanto, allo scoccar della mezzanotte, possiamo uscire un po’ di più dalle prigioni casalinghe. Sarà perché cominceremo a riassaporare un pezzetto di libertà perduta, sarà perché incontreremo i congiunti stabili, sarà perché 4.4 milioni di italiani tornano al lavoro, alla vigilia ci sentiamo un po’ strani: preoccupati e contenti, forse più preoccupati che contenti. I medici ci supplicano di essere prudenti: mascherine, guanti e distanza. Non deludiamoli. L’amata Minnie è preoccupata. <Io la vedo nera, perché fin che non avremo il vaccino, cara mia, non potremo stare tranquilli. Penso a tutto quello che è successo, a tutti i morti, agli amici e ai conoscenti. Come se non fosse bastato. Io non ho speranze, non vedo una fine. Non ti vien voglia neanche di sorridere, solo di piangere. Forse perché sono vecchia>. L’amata Minnie da qualche giorno è molto triste. E quando lei è triste, lo sono anch’io. Scusate il disturbo.