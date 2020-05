DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 5 maggio 2020

La Corte tedesca dichiara legale il Quantitative Easing, ma con qualche riserva. La corte si è espressa con 7 voti a favore e un solo contrario. Ha annunciato di “non aver riscontrato violazioni della regola del non finanziamento monetario dei Bilanci degli Stati” nei programmi di acquisti di titoli della Bce. Al tempo stesso però rileva “violazioni” da parte del governo per non avere adeguatamente impegnato la Bce sull’attuazione dei programmi di acquisti La Corte Costituzionale tedesca ha confermato che il programma di acquisto di titoli pubblici della Bce, ovvero il Qe, rispetta le leggi federali della Germania, una decisione che consente alla Bundesbank di continuare a prendervi parte attivamente. La decisione inoltre mette al riparo il programma di acquisti pandemico da 750 miliardi di euro lanciato dalla Bce il 18 marzo per contrastare l’impatto del coronavirus sull’economia dell’eurozona. La corte si è espressa con 7 voti a favore e un solo contrario. La tesi dei promotori del ricorso alla Corte Costituzionale tedesca, un gruppo di accademici e imprenditori, era che la Bce era andata oltre i propri poteri nel lanciare il Qe nel 2015 ritenendo che questo strumento incoraggi gli Stati a non seguire un percorso virtuoso di consolidamento dei conti sapendo di poter contare sulla rete di sicurezza della Bce.

Coronavirus, Gualtieri: “Per il Dl imprese sul tavolo 750 miliardi di garanzie” Riunione notturna di Conte, Gualtieri e altri ministri sul Dl Maggio. Chiesto a Inps approfondimento su coperture cassa integrazione. Intanto il ministro Gualtieri riferisce sul Dl Imprese alle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera

Fase2: bilancio della prima giornata dopo il lockdown, ma senza il “liberi tutti” L’elemento significativo della prima giornata del post lockdown è che non ci sono state criticità in Italia. Senso civico e rispetto delle regole da Nord a Sud. I mezzi pubblici di trasporto non hanno subito l’assalto dei cittadini a differenza dei parchi pubblici che invece sono stati la meta preferita di famiglie e runner. Controlli serrati nelle stazioni ferroviarie a partire da quella di Napoli centrale

Link

“Prioritario favorire il più possibile la collaborazione internazionale” Coronavirus, Conte: “La nostra politica estera non cambia” Il premier replica all’intervista di ieri su La Stampa di Mark Esper, segretario alla Difesa degli Usa sulle alleanze geopolitiche, i rapporti con Russia e Cina. “L’Italia ha chiesto e ricevuto aiuti da molti Paesi. Abbiamo gestito tali aiuti in totale trasparenza sia verso la nostra opinione pubblica sia verso i nostri alleati” Posso confermare che la nostra linea di politica estera di oggi è identica a quella di ieri”. Con queste parole, il premier, Giuseppe Conte, replica all’intervista di ieri su La Stampa di Mark Esper, segretario alla Difesa degli Usa sulle alleanze geopolitiche e i rapporti con Russia e Cina. “L’Italia – dice Conte anche in questo caso alla Stampa, in merito agli aiuti ricevuti dal nostro Paese per la lotta al coronavirus – nel momento di massima necessità, ha chiesto e ricevuto aiuti da molti Paesi. Tra questi vi sono stati anche la Cina e la Russia. Abbiamo gestito tali aiuti in totale trasparenza sia verso la nostra opinione pubblica sia verso i nostri alleati”.

Coronavirus, i positivi in Italia tornano sotto quota 100mila: 1.221 i nuovi casi, 195 i decessi Oggi si registrano 1.225 guariti (ieri 1.740), con il totale che sale a 82.879, mentre rispetto a ieri torna a salire lievemente il numero dei decessi, 195 contro i 174 di 24 ore fa

Continuano a calare anche i ricoveri: quelli ordinari sono scesi di 419 unita’, e sono oggi 16.823. Quelli in terapia intensiva si riducono di 22, scendendo a 1.479, trentesimo giorno consecutivo di calo. Le persone in isolamento domiciliare sono 81.678. Infine, sono stati fatti in 24 ore 37.631 tamponi, in calo rispetto a ieri (quasi 45mila) e soprattutto rispetto al record del primo maggio che aveva fatto segnare 74.208 tamponi in un giorno.

Coronavirus, oltre 250mila vittime nel mondo. Fauci: “Nessuna prova che virus venga da laboratorio” I casi totali sono 3.580.247. In Russia oltre 10 mila contagi in 24 ore. Secondo lo scienziato americano e membro della task force della Casa Bianca “tutto indica fortemente che questo virus si è evoluto in natura e poi ha saltato specie”

Russia: altri 10.102 casi di contagio in 24 ore, totale 155.37 I casi di contagio da coronavirus in Russia sono aumentati nelle ultime 24 ore di altre 10.102 unità. Ieri i nuovi casi erano stati 10.581. Il totale dei contagiati nel Paese è di 155.370. Da ieri si contano anche 95 morti per un bilancio complessivo di 1.451.Secondo le autorità sanitarie russe si contano anche 19.865 guariti. Corea del Sud: zero casi interni, riaprono le scuole La Corea del Sud ha registrato ieri zero nuovi casi interni di coronavirus per il secondo giorno di fila e solo tre importati che, nel complesso, rappresentano i minimi dai due contagi accertati il 18 febbraio. Con un totale di 10.804 infezioni, secondo gli aggiornamenti del Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), il governo ha deciso di allentare le regole sul distanziamento sociale consentendo il ritorno a scuola da mercoledì 13 maggio, parte del nuovo “schema di quarantena della vita quotidiana”. Cina: un nuovo caso si contagio, i media cinesi replicano ad accuse Usa In Cina è stato segnalato solo un nuovo caso di coronavirus e nessun decesso nella giornata. La Commissione sanitaria nazionale ha dichiarato che 395 persone sono rimaste in cura in ospedale e 949 erano in isolamento sotto osservazione per casi sospetti. Gli ultimi dati giungono i media ufficiali cinesi hanno definito “folle” la tesi degli Stati Uniti secondo cui il nuovo coronavirus ha avuto origine in un laboratorio in Cina, ribadita dal segretario di Stato americano Mike Pompeo domenica in un’intervista alla ABC. Anche l’Oms ha appoggiato le confutazioni della Cina. Fauci: “Nessuna prova che virus venga da un laboratorio” Anche Anthony Fauci, come la maggior parte della comunità scientifica internazionale, non crede alla possibilità che il coronavirus provenga da un laboratorio cinese. In un’intervista a National Geographic, il massimo esperto americano di malattie infettive e membro della task force della Casa Bianca ha spiegato: “Se si guarda all’evoluzione del virus nei pipistrelli e a cosa c’è là fuori adesso, le prove scientifiche vanno fortemente nella direzione che il virus non avrebbe potuto essere manipolato artificialmente o deliberatamente”.

Scossa di terremoto nelle Marche, magnitudo 3.6 Una forte scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 4 in varie località delle province meridionali delle Marche. Secondo l’Ingv, si è trattato di una scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a 11 km di profondità a 4 km a ovest di Amandola (Fermo), una delle località danneggiate dal sisma del 2016. Il movimento sismico è stato nettamente avvertito anche ad Ascoli Piceno.

Marino, crolla una palazzina:ferite in modo lieve una bambina e la madre, grave una 50enne Il sindaco di Marino: “Poteva essere un disastro, la palazzina è completamente sventrata” Un’esplosione si è verificata alle 20 in una palazzina di tre piani in via Giacomo Carissimi, nel centro di Marino, uno dei paesi dei Castelli Romani. La deflagrazione ha coinvolto almeno 3 persone. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco tra le quali il personale Usar per la ricerca tra le macerie. In un primo momento si pensava che fossero disperse sotto le macerie 4 persone, tra le quali una bambina. Il sindaco di Marino, Carlo Colizza, però ha chiarito che tre persone ferite sono state estratte dalle macerie, anche la bimba. Si tratta di una bambina di quattro anni con la mamma 31enne, italiane, che sono state trasportate, in condizioni stazionarie, all’ospedale di Frascati per ferite lievi. Più grave, invece, a quanto si apprende, una donna di circa 50 anni di origini romene che è stata trasferita all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Si sono concluse attorno alle 22 le ricerche dei soccorritori a Marino. Inizialmente si era sparsa la voce di una quarta persona che però, come si è appreso in seguito, non era presente nell’edificio. Recuperate le persone coinvolte e ferite nel crollo della palazzina, ora le squadre dei vigili del fuoco continuano a lavorare per mettere l’area in sicurezza. Nel frattempo sono in corso le indagini dei carabinieri.

Le prime pagine dei giornali

Clicca sulla foto