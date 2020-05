L’ITALIA GUADAGNA UN ALTRO PRIMATO, QUELLO DELLE BUFALE. GRAZIE A MATTEO SALVINI

DI LEONARDO CECCHI

È confermato: l’Italia ha guadagnato un altro primato.

Ma non nel campo della scienza stavolta. Stavolta non andiamo alla ribalta nel mondo per idee e innovazioni come quella del prof. Ascierto. Per la meccanica dei ventilatori prodotti in Emilia-Romagna. Per i medici italiani che a Londra curano premier stranieri.

Ma per le bufale.

E a renderci famosi è lui, Matteo Salvini.

Perché la notizia che riportava il fatto che Salvini fosse stato “eletto” dalla BBC uno dei più grandi diffusori di fake news al mondo in tempo pandemia, è purtroppo vera. Amaramente vera.

Insieme a lui, sul podio Trump e Bolsonaro. Il primo che proponeva di far iniezioni di candeggina alle persone per guarirle. E l’altro che ha iniziato una folle campagna contro il “distanziamento sociale”, licenziando persino un ministro che non era d’accordo con lui. Si fanno tutti buona compagnia.

Ecco. Ma sapete allora cosa? Ci siamo purtroppo “guadagnati” questo primato perché qui in questo Paese abbiamo due “Italie”

La prima è laboriosa, seria, attenta. Quella che ci rende orgogliosi perché regala al mondo la parte migliore di noi.

La seconda quella di individui come questo senatore, che ci fa ogni volta vergognare a mette i bastoni tra le ruote alla prima, facendo un danno d’immagine a tutti.

Della seconda Italia, però, faremmo volentieri a meno. Davvero volentieri.