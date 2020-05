SCHIENA DRITTA CONTRO LA CAMORRA

DI SANDRO RUOTOLO

Mi sono recato in compagnia di Luigi Cuomo, presidente nazionale della rete antiracket ‘Sos Impresa’, e di Fabio Giuliani, referente regionale di Libera in Campania, presso gli uffici della Questura di Napoli per segnalare una serie di notizie di cui sono venuto a conoscenza e inerenti attività illegali, cresciute a dismisura per la crisi del Covid-19, in alcuni quartieri delle periferie della città. Dopo aver incontrato il questore di Napoli Alessandro Giuliano, sono stato ascoltato a sommarie informazioni testimoniali negli uffici della Squadra mobile di Napoli su alcuni episodi circostanziati che si verificano in alcuni quartieri e rioni di Napoli. Mi sono soffermato sul fenomeno del credito criminale e sui prestiti a usura. Lo Stato deve arrivare nei territori e rispondere ai bisogni prima della camorra. Per i clan il Covid-19 può diventare una grande occasione di consenso sociale, d’investimento e d’infiltrazione nel tessuto produttivo-economico come lo fu il terremoto del 23 novembre del 1980. Inoltre ho riferito di una intervista di un parroco andata in onda, lunedì 4 maggio, nella trasmissione ‘Sono le Venti’ di Peter Gomez, su canale Nove, nella quale il religioso affermava : “La gente è disperata, vivono tutti lavorando in nero, si sono fatti dare chi 50 euro, chi 100 euro. Chi non può restituirli dovrà sempre pagare e cosi non si libererà mai. Se denunci, te ne devi andare, scappare”. Agli investigatori ho fornito elementi di cui sono venuto a conoscenza con la speranza di dare un contributo affinché si possano sviluppare approfondite indagini.

