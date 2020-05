DI FLAVIA PERINA

Titolo: Ius Niente. Testo: Qui si racconta la storia di Mohamed Rmaily e la si dedica a tutti quelli che dicono: “Ius Culturae? Non serve. La cittadinanza la chiedi e te la prendi quando hai 18 anni”. Rmaily ha 30 anni. Origine marocchina. E’ in Veneto da quando ne aveva 3. Giocatore di rugby, poi studente, poi laureato in legge, diritto internazionale. Ci prova tre volte, con la cittadinanza. La prima non va bene: serve un certificato penale, ma il Marocco non li prevede per i bambini di 3 anni. La seconda va buca per analoga quisquilia. La terza è recente: il ministero dice “no” perché sono cambiati i requisiti del reddito: quando presentò la domanda nel 2016 viveva in famiglia, con un reddito famigliare sufficiente, oggi vive da solo e il suo reddito è troppo basso. Su Fb ha annunciato che farà ricorso al Tar. Spenderà altri soldi, forse gli daranno ragione e potrà cominciare a fare l’avvocato. Forse no. Auguri, comunque,da parte mia.