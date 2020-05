IL GOVERNO DELL’IRCOCERVO

Sapete cos’è un ircocervo? Si tratta di un animale immaginario per metà caprone e per metà cervo, usato in filosofia da Aristotele per rappresentare caratteristiche tra esse incompatibili racchiuse in un unico organismo.

Sull’uso del termine in politica esistono precedenti illustri ma credo che il governo in carica ne sia l’esemplificazione più concreta, resa addirittura iperbolica dalla crisi sanitaria, sociale ed economica generata dall’epidemia.