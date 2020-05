VIA LIBERA ALLA SANITÀ PRIVATA: ECCOLO IL MODELLO LEGA. A PAGARE, I CITTADINI

DI LEONARDO CECCHI

Via libera alla sanità privata.

L’ultimo capolavoro Gallera-Fontana è questo: le aziende private ora possono vendere test sierologici. Ma ad accollarsi il costo sono i cittadini. Mica il pubblico come in altre regioni. Se vuoi scoprire se sei malato, paghi tu.

Peggio ancora: oltre a non aver fatto niente se non dare l’autorizzazione, la Regione Lombardia non ha messo un tetto massimo al prezzo. Così sarà il mercato a determinarlo. Una bella trovata in un momento di enorme di difficoltà.

E nel frattempo – sentite questa – salta fuori anche un altro fatto interessante: anche se con quel test pagato di tasca tua scopri di essere malato, la Regione non fa niente: nessun tampone in tempi rapidi (che ti serve per diventare “ufficialmente” malato). Ti tocca metterti in auto-isolamento e fare la stessa fila per settimane, nel quadro di una lista d’attesa biblica.

Cosa significa tutto questo?

Che il provvedimento di Gallera-Fontana non serve a niente.

Tranne che ad una cosa curiosa: garantire alla sanità privata di guadagnare facendo fare test privati che non serviranno praticamente a nulla. Con gente terrorizzata che ora si accalcherà nelle cliniche a spendere fior fior di quattrini per sapere se ha il covid o meno, per poi non avere il tampone.

Eccolo il modello Lega.

Ricordiamocene al prossimo giro di regionali.