DI LORENZO FORLANI

Stiamo tutti in quarantena allo stesso modo, più o meno, ma continuano a risultarmi mille e trecento nuovi contagi in un solo giorno dalla Toscana in su, a fronte di qualche decina dalla Toscana in giù. Nemmeno 40 in tutto il Lazio (Roma 4 milioni di abitanti), nemmeno 10 in tutta la Sicilia. Centinaia tra il decantato Veneto dell’appena presentabile e quasi dignitoso Zaia (che passa per “grande amministratore” solo perché governa una regione ricca, perché non vomita mentre parla e perché si ferma alle sciacallate sui cinesi che mangiano i topi vivi anziché andare diretto a citofonargli – questione di mera opportunità) e soprattutto Lombardia, dove qualcuno si mette anche a ballare in strada e altri pensano alle commesse annullate, oltre a quelli che si dedicano agli spot per la ripartenza in piena apocalisse (da loro medesimi alimentata). Dov’è la Lega Lombarda per la secessione, quando serve? Sarà bellissimo inaugurare un’epoca in cui poter usare anche noi un bel po’ di paternalismopuro™️ verso il “nord indisciplinato”. Tranquilli, non lo faremo. Ma:

#siamosempreintempopercommissariaretuttociocheesistedapiacenzainsu