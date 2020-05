Le notizie del giorno 8 maggio 2020

DI MARINA POMANTE

Coronavirus, l’Alto Adige riapre: oggi negozi, da lunedì bar e parrucchieri Dal 18 maggio riaprono anche asili e scuole primarie. La decisione nonostante la scelta di prudenza del governo, che ribadisce la linea: prima del 18 non si riapre nulla, perché servono almeno due settimane per valutare gli effetti sulla curva del contagio.

Mes, Ue: nessun monitoraggio né aggiustamento dei conti. Debito Italia cala nel medio termine La Commissione Ue analizza l’idoneità ai nuovi aiuti. Il monitoraggio sarà solo sulle spese sanitarie. Gentiloni: unica condizionalità è per spese sanità

L’Italia sta affrontando con energia e responsabilità l’attuale, difficile prova. Il virus ha spezzato tante vite e impresso nella nostra memoria immagini che non dimenticheremo. Ma la coesione di cui siamo stati capaci, la capacità dei medici e degli operatori sanitari ci ha consentito di superare i passaggi più critici e di progettare ora una ripartenza. L’insegnamento del volontariato è una fonte irrinunciabile di umanità che ci aiuterà ad aprire una nuova stagione di sviluppo civile, economico, sociale”. Così il presidente Mattarella in un messaggio alla Croce Rossa. “La Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ricorre quest’anno mentre l’umanità intera si trova a contrastare una pandemia insidiosa,che miete vittime in ogni continente, che mette a durissima prova i servizi sanitari, che lascia una scia di affanni e sofferenze non soltanto tra i malati ma in ogni settore della società.

Tutti ammessi alla maturità anno vale fino a 22 crediti La prova è orale in presenza a meno che condizioni non lo consentano davanti a una commissione composta da 6 membri interni e un Presidente esterno. Per esami terza media orale via telematica

Razzi a Tripoli nei pressi della residenza dell’ambasciatore italiano Nell’attacco sono morti almeno due civili e altri quattro sono rimasti feriti

I combattenti dell’Esercito nazionale libico di Khalifa Haftar hanno lanciato razzi nella capitale Tripoli, sulla strada della costa, vicino alle residenze degli ambasciatori dell’Italia e della Turchia. Il ministro Mohamed Taha Siala ha sentito al telefono l’ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi e il suo collega turco per sincerarsi delle loro condizioni, fanno sapere dal ministero libico. Nell’attacco sono morti almeno due civili e altri quattro sono rimasti feriti.

Negli Usa 2.448 morti in 24 ore. Positivo l’assistente personale di TrumpSale il numero dei morti a causa del coronavirus negli Stati Uniti: 2.448 nelle ultime 24 ore, secondo i dato della Johns Hopkins University. Nella giornata precedente i decessi erano stati 2.073. Il bilancio complessivo ha superato le 75.500 vittime, con oltre 1,2 milioni di contagi in tutto il Paese. Trump rilancia l’ipotesi del virus sfuggito al laboratorio Il presidente Usa, Donald Trump, è tornato a rilanciare la teoria del laboratorio di Wuhan come all’origine del coronavirus che ha provato l’attuale pandemia. “Qualcosa è successo”, ha detto ai giornalisti nell’Ufficio Ovale quando gli è stato chiesto della teoria, molto popolare nell’amministrazione Usa. “Probabilmente è stata incompetenza. Qualcuno è stato stupido”, ha aggiunto, a margine di un incontro con il governatore del Texas. Nei giorni scorsi il presidente Usa ha promesso un rapporto sul ruolo dell’istituto nella pandemia che ha messo in ginocchio il mondo.

A ottobre a Wuhan ci siamo ammalati tutti”: lo spadista Tagliarol era in Cina ai Mondiali militari Galli (Sacco): “Contagio? Non è credibile. Se questo virus fosse arrivato prima, avremmo avuto un’esplosione epidemica assai prima anche da noi”

Renzi: “Un contratto di governo per far ripartire l’Italia” “Al premier proponiamo di stilare un contratto di programma alla tedesca per chiarire dove vogliamo portare l’Italia” dice il leader di Italia Viva. “Se vuoi che continuiamo a sostenerti, apriamo insieme l’ombrello”

