QUANDO LA FAME DI APPARIRE SI PALESA SUI TITOLI IN PRIMA PAGINA DEI GIORNALI

DI CARLA VISTARINI

Oggi leggo sul giornale in prima pagina: “Tossicodipendenti immuni al virus: l’ipotesi degli esperti di Villa Maraini-Cri”. Ma vi rendete conto? Di fatto un invito a drogarsi. Un invito scellerato, non scientifico, delirante e grottesco. Ma che cosa mai gli dice il cervello a questi qua: il giornale, i giornalisti e gli “esperti” di Villa Maraini. Cioè danno (senza punto interrogativo ma affermativamente) come assoluta, una notizia scientificamente e statisticamente inconsistente. Villa Maraini è un posto a Roma per “la cura e la riabilitazione da droghe, abuso di alcol e gioco d’azzardo”. Sicuramente faranno un ottimo lavoro specifico sui tossicodipendenti, e infatti dichiarano, sul sito: ” 2500 salvati da overdose negli ultimi 20 anni”. Vuol dire circa dieci persone al mese. Vuol dire che, nel mondo dei grandi numeri della scienza, è pochissimo. Vuol dire che non puoi strombazzare annunci pericolosissimi su numeri inconsistenti. E infatti poi leggi l’articolo e dentro, fra le righe, si dice che sono “Ipotesi da approfondire”. Ipotesi da approfondire??!! e intanto che approfondisci fai un titolo in prima pagina “Tossicodipendenti immuni al virus”?! Ma che cosa glii dice il cervello? E soprattutto: quanta fame di apparire li divora, da non capire il male che possono fare ad aprire bocca e dare fiato?