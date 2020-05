QUATTRO FUNERALI (POLITICI) E UN BATTESIMO

DI ANTONIO CAPRARICA

Non è vero che la pandemia ci renderà migliori. E nemmeno che ci cambierà. Ma certo cambierà invece il panorama geopolitico del pianeta. Non necessariamente in meglio, e il rischio di tensioni capaci di sfociare in conflitti è destinato ad aumentare. Ma è utile rendersi conto che la parabola politica dei leader padroni del decennio appena concluso ha largamente superato lo zenith, ed è entrata nella sua fase calante. I loro “funerali” faranno del mondo un posto più tranquillo e più accogliente?

Il leader più populista e pasticcione del pianeta? Era uno di quegli spot televisivi che la forza della loro banalità trasforma in tormentone. Sarà passato qualche decennio ma di sicuro lo ricordano i miei coetanei babyboomers. Due giovani donne – evidenti mogli e mamme , ovvero massaie, come si diceva all’epoca, pardon…- si incontrano sul terrazzo attorno ai rispettivi bucati, e l’una dice all’altra, con invidia e ammirazione: “Credevo che il mio bianco fosse bianco , finché non ho visto il tuo… “. Beh, il ritornello mi è tornato in mente quando ho letto l’altro giorno il raffronto del britannico Guardian tra i due leader delle nazioni-simbolo del mondo anglosassone, Regno Unito e Stati Uniti. Credevate di avere il premier più populista e pasticcione del pianeta, scrive il giornale della sinistra inglese, quello che ha gestito peggio di chiunque altro la crisi della pandemia, tant’è che l’isola si ritrova con il maggior numero di morti in Europa? Beh , vi sbagliate, annuncia sarcastico Jonathan Freedland: senza ombra di dubbio “the winner is…“ Donald Trump !… CONTINUA SU REMOCONTRO: