DOPO DUE MESI DI PAROLE, ECCO LA MILANO IRRESPONSABILE

DI EMILIANO RUBBI

Ricordate quando, a lockdown non ancora iniziato, girava un filmato sui giovani napoletani, che dicevano di fregarsene del coronavirus e si accalcavano nei locali?

Io sì.

E ricordo il biasimo di parecchia gente nei confronti di quei giovani del sud, evidentemente poco responsabili, molto ignoranti e indisciplinati.

Un po’ come tutti i meridionali, insomma, si lasciava intendere.

Questo mentre molti lombardi si accalcavano sulle piste da sci o raggiungevano le seconde case al mare in Liguria.

Bene, da quel momento sono passati più di due mesi.

Nel frattempo, in Campania il coronavirus è passato di striscio, mentre la Lombardia è diventata la regione con la più alta mortalità da Covid al mondo.

Quella che ancora oggi ha circa la metà dei nuovi contagi di tutto il paese.

E stiamo parlando di centinaia di persone al giorno. Tutti i giorni.

Questa era Milano ieri, sui navigli.

Evidentemente il meraviglioso video del sindaco Sala con protagonista Ghali che raccomanda di “ripartire con prudenza” non ha convinto troppa gente.

Forse i giovani milanesi volevano sentirselo dire da Sferaebbasta, vallo a sapere.

Io so solo che mi auguro che abbiano ragione loro, quelli sui navigli, e torto quelli che hanno paura che non sia affatto finita.

Mi auguro che abbiano ragione loro e torto quelli che oggi puntano il dito.

Mi auguro che non si stiano gettando le basi per un nuovo lockdown che, stavolta, sarebbe devastante.

Sul serio.

E mi auguro anche che, da qui in poi, non si usi più strumentalmente l’immagine di Napoli, dei napoletani e dei meridionali in generale come sinonimo di “irresponsabili”.

Lo dico da romano.

Perché ormai dovremmo esserci resi conto che le cose, a quanto pare, stanno molto diversamente.

EDIT: al millesimo commento che parla di prospettiva falsata, vi invito a guardare il video, prima di scrivere.

https://video.repubblica.it/dossier/coronavirus-wuhan-2020/coronavirus-milano-folla-ai-navigli-all-ora-dell-aperitivo-e-poche-mascherine/359851/360404