I DOLORI DELLA FASE 2

DI PAOLO DI MIZIO

La fase 2 è difficile dappertutto, non soltanto in Italia. In ogni paese si naviga a vista e ovunque è acceso il dibattito tra “aperturisti” e “chiusuristi”.

In Francia, dove sembrava che il governo fosse avviato a una rapida riapertura, ora si frena. Il capo del governo, Édouard Philippe, ha annunciato per l’11 di maggio una riapertura molto parziale: “La porta non si apre, si socchiude appena” dice Le Figaro. La Francia viene divisa in due zone, rossa e verde, secondo l’intensità dell’epidemia nelle diverse regioni.

Nel Regno Unito il premier Boris Johnson, che all’inizio dell’epidemia si era espresso contro blocchi e chiusure per rispettare “la libertà di chi è nato libero”, ora ha cambiato idea ed è diventato un “chiusurista”, forse perché è stato malato anche lui: oggi annuncerà ufficialmente che il lockdown viene prolungato fino al 1° di giugno, ma deve già fronteggiare l’ira di Galles e Scozia, che sono per una chiusura rigorosa ma i cui governi locali pretendono di essere consultati da Londra prima di ogni decisione.

In Spagna il governo ha manifestato l’intenzione di riaprire, anche a Madrid, epicentro dell’epidemia. Ma lo fa contro l’opinione di buona parte della comunità scientifica. La presidente del comitato scientifico che fa da consulente al governo, la cosiddetta Comunidad de Madrid, si è dimessa per protesta .

In America vige un notevolei caos: la metà dei 50 Stati americani ha già riaperto o sta per riaprire, mentre l’altra metà tiene duro sul lockdown, compreso lo Stato di New York, epicentro dell’epidemia. Il Presidente Trump lascia facoltà ai singoli governatori di decidere, ma preme su tutti perché riaprano e si rilanci l’economia. La forte recessione in atto (con 33 milioni di disoccupati, ossia un decimo dell’intera popolazione, in certi Stati oltre il 25% della forza lavoro) lo preoccupa, anche perché la crisi economica sta minando le basi per la sua rielezione.

C’è disordine sotto il cielo.